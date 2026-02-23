Salteños de parabienes en Argentina

Nadadores salteños del Club Remeros destacaron en el Circuito Binacional de aguas abiertas en Entre Ríos, logrando buenos resultados y proyectando la próxima etapa Salto-Concordia.

Se disputó ayer por la tarde una nueva fecha más del Circuito Binacional organizado por “Natación Río Uruguay” y un cúmulo de nadadores salteños se hicieron presente en esta penúltima fecha Liebig – San José en la provincia de Entre Ríos, Argentina.

Fueron 5 los deportistas del Club Remeros Salto los que se tiraron al Río Uruguay en las costas de la vecina orilla, y en su mayoría con buenos resultados. A continuación, los guarismos y posición de ellos:

Romina Lagreca (la mejor del grupo en esta etapa) con 58:34 terminó 19 en la general y segunda en su categoría de 41 a 45 años.

Carlos Giacometti posición 34 en la general con 54:54 y tercero en su categoría 56 a 60 años.

Juan Trindade quinto en su categoría de 61 a 65 años.

Juan Pablo Bartaburu sexto en su categoría de 61 a 65 años.

Todos ellos en la distancia de 5 kilómetros, mientras que en la distancia de 2 kilómetros, cerrando la participación de nuestra ciudad, Natalia Rodríguez puesto 47 en la general de la distancia y en su categoría 50 a 59 años culminó séptima.

Gran actuación de todo el equipo participante del equipo costero salteño, y post competencia Diario El Pueblo charló con Romina Lagreca de gran performance y expresó: “Nos fue muy bien, en lo personal salí segunda en mi categoría. Estuvo medio bravito, mucho viento, muchas olas, pero se disfrutó igual, muy bien los demás compañeros, nos gusta mucho nadar mucho en aguas abiertas”.

Lagreca, añadió: “Entrenamos tres veces por semana en aguas abiertas, así que tenemos un lindo grupo que se suma a esa actividad. La próxima etapa es Salto-Concordia participamos casi todo el plantel, el máster, así que se viene hasta ahora el 14 de marzo”. Con respecto al resto de edades, Romina subrayó: “Los más chicos también algunos se suman también, es una linda experiencia para ellos. Por ahora creo que vamos a participar del Salto-Concordia y no mucho más, porque ahora ya están terminando los torneos aguas abiertas y creo que ese va a ser el último para todos”.

Por último, finalizó: “Siempre tenemos apoyo del club, nos ponen lanchas, profesores y guardavidas para nosotros, así que bien, contentos. Vamos a ver de aquí a julio lo de nadar en aguas frías, capaz que algunos porque hay algunos que no tienen traje, algunos que sí, entonces vamos a ver si nos sumamos a lo que sea, algunos pocos. En piscina también tenemos un calendario regional con la gente de Argentina y después de la zona en Uruguay de la federación.

Invitamos a la población a que se sume a la natación, es un gran deporte, considerado de los más completos, ya que trabaja todo el cuerpo y sumándose a alguna de las piscinas o clubes de nuestra ciudad también puede darles buenas amistades y un buen espacio para la recreación.

