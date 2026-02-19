Rutas de América: Maldonado lidera y Salto espera la Vuelta

Anderson Maldonado ganó la cuarta etapa de Rutas de América bajo lluvia y se afirmó en la general. La carrera entra en su tramo final y Salto espera la Vuelta.

Rutas de América – 4ta etapa: Anderson Maldonado el mejor en la cima

En una jornada marcada por la lluvia persistente y el fuerte viento que azotó el sureste del país, se disputó la cuarta etapa de la edición número 54 de las Rutas de América. Un día complejo desde lo climático, que transformó la competencia en una verdadera prueba de resistencia.

La llegada al Salto del Penitente fue, sin dudas, uno de los puntos más exigentes de esta edición. Con premio de la cima incluido, los ciclistas debieron atravesar un recorrido cargado de ascensos que terminaron marcando el desarrollo de la etapa. Más que velocidad, lo que predominó fue la capacidad de soportar el desgaste físico y mental.

El trazado, de 154 kilómetros, tuvo su punto desde Canelones, pasando por Minas para culminar en el tradicional escenario serrano, donde las pendientes hicieron la diferencia y seleccionaron al grupo de punta.

En lo deportivo, Anderson Maldonado se quedó con el primer lugar en una etapa que generó múltiples variantes en las posiciones. La jornada dejó modificaciones importantes tanto en la clasificación general individual como en la tabla por equipos, reconfigurando el panorama de cara a la recta final de la competencia.

Más de 130 pedalistas volvieron a estar a prueba en un día durísimo, donde nuevamente se registraron caídas, algunas de ellas involucrando a corredores que ocupaban puestos de privilegio en la general, lo que añade aún más incertidumbre a lo que resta por disputarse.

La edición 54 de Rutas de América entra así en su tramo decisivo, con cambios determinantes y con todo por definirse en las próximas jornadas.

Las posiciones;

Final en alto con victoria del mejor escalador del uruguay Anderson Maldonado que se afirma en la general .

Final de la cuarta etapa de Rutas Victoria del Lider de la General Individual Anderson Maldonado tras el ataque en los últimos km seguido por su hermano Ignacio Maldonado del Armonía y tercero fue el del Punta del Este Sergio Fredes

Clasificación 4° Etapa

1) Anderson Maldonado Nautico Boca de Cufré 3:38;52

2) Ignacio Maldonado Armonía Cycles 3:48,45

3) Sergio Fredes Club Ciclista Punta del Este 3:39,02

4) Pablo Bonilla (Náutico Boca de Cufré) 3:39;15

5) Vinicius Howe (Soul Estrame Racing Sta Catarina) 3:39;27

6) Lucas Gaday Dolores Cycles 3:39;27

7) Leonel Rodriguez Nautico Boca de Cufré 3:39,27

8) Cristian Morales Club Ciclista Cerro Largo 3:39;27

9) Ignacio Negrin Douglas Giles 3:39;41

10) Juan Echeverría Club Ciclista Cerro Largo 3:39;41

–

Clasificación General Individual

1) Anderson Maldonado Nautico Boca de Cufré 11:40;50

2) Ignacio Maldonado Armonía Cycles 44s

3) Pablo Bonilla Náutico Boca de Cufré 49s

4) Sergio Fredes Club Ciclista Punta del Este 1:17

5) Lucas Gaday Dolores Cycles 02:06

6) Germán Fernández Dolores Cycles 2:37

7) Alejandro Quilci Alas Rojas Santa Lucia 2:46

8) Juan Caorsi Armonía Cycles 3:06

9) Ignacio Negrin Douglas Giles 3:38

10 Pablo Troncoso Club Ciclista Punta del Este 3:39

LO QUE RESTA

– Viernes 20 de febrero – Etapa 5

– 150 km: Minas → Rocha.

– Recorrido con ondulaciones y llegada costera.

– Sábado 21 de febrero – Etapa 6

– 135,4 km: La Paloma → Rocha → Maldonado.

– Paisajes atlánticos y terreno rápido.

– Domingo 22 de febrero – Etapa 7 (Gran Final)

– 150,8 km: Maldonado → Montevideo (Hotel Sofitel Carrasco).

– Cierre tradicional en la rambla capitalina, con llegada masiva.

Vuelta del Uruguay está cerca…

Prácticamente confirmado el punto de arribo en Salto

La Vuelta Ciclista del Uruguay ya tiene definido su recorrido en su llegada al departamento de Salto, y será con ingreso desde el sur, en una etapa que promete gran acompañamiento del público salteño.

La caravana arribará proveniente de Paysandú, ingresando por la zona de La Gaviota, para tomar posteriormente avenida Ferreira Aldunate. Desde allí el pelotón continuará por avenida Harriague, luego 18 de Julio, girará por calle Artigas y tendrá su punto final frente a la Jefatura de Policía, en la Plaza Treinta y Tres Orientales, donde estará instalado el arco de llegada.

A casi 40 días del arribo, la Intendencia de Salto, a través de la Dirección de Deportes y la Dirección de Obras, ya trabaja en la planificación para acondicionar el circuito. Se realizarán tareas de puesta a punto en el trazado previsto, especialmente en el estado de las calles, buscando que todo esté en óptimas condiciones para recibir a la tradicional competencia.

La edición ya tiene su recorrido confirmado y ahora comienza la cuenta regresiva para uno de los acontecimientos deportivos más importantes del calendario nacional, que volverá a tener a Salto como protagonista en el paso de la histórica Vuelta.

