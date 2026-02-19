21 C
jueves, febrero 19, 2026

Rutas de América 2026

Marcelo Galarza
Por Marcelo Galarza
Leonel Rodríguez ganó la tercera etapa de Rutas de América 2026 en Santa Lucía. Náutico Boca del Cufré domina la general individual y por equipos.

Leonel Rodríguez fue el ganador de la tercera etapa que llegó a Santa Lucía

El ciclista del Náutico Boca de Cufré terminó la etapa con un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 13 segundos.

La prueba unió las ciudades de José Enrique Rodó y Santa Lucia. 

Fueron en total 158 kilómetros, el recorrido de la caravana atravesó San José por rutas 23 y 11, con dos embalajes por el Premio Esprínter, uno en Mal Abrigo y otro en frente a la estación Axion de ruta 3 y Leandro Gómez.

1. Leonel Rodriguez ( Náutico Boca del Cufré):17:13

2. Alejandro Quilci ( Club Alas Rojas de Santa Lucía)03:17:17

3.   Juan Echeverria ( Cerro Largo)03:17:19

4.   German Fernandez ( Dolores Cycles Club):17:22

5.  Pablo Anchieri ( Club Ciclista Carmelo)03:17:23

6.  Sergio Fredes ( C.C Punta del Este)03:17:23

7.  Santiago Perez ( Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía)03:17:23

8. Pablo Bonilla ( Náutico Boca del Cufré)03:17:23

9. Sebastian Coronel ( C.C Punta del Este):17:23

10.Angel Oropel ( Libertad Fútbol Club de Salto)03:17:23

General individual 

1.  Anderson Maldonado ( Náutico Boca del Cufré)8:02:09

2.  Pablo Bonilla (Náutico Boca del Cufré) +00:00:26

3. Ignacio Maldonado ( Armonía  Cycles ) +00:00:40

4. German Fernandez ( Dolores Cycles Club)+00:00:51

5.  Sergio Fredes (C.C Punta del Este) +00:00:56

6.  Lucas Gaday (Dolores Cycles Club) +00:01:20

7. Alejandro Quilci (Club Alas Rojas de Santa Lucía) +00:01:46

8.  Juan Caorsi ( Armonía Cycles) +00:01:48

9. Ignacio Negrin (Douglas Gilles) +00:02:38

10.  Pablo Troncoso (C.C Punta del Este) +00:02:39

General por Equipos

1 – Náutico 14:18:34

2 – Dolores Cycles a 01:53 min.

3 – Armonía Cycles a 02:02 min.

4 – Punta del Este a 04:02 min.

5 – Cerro Largo a 08:34 min.

La etapa de hoy; 

– Jueves 19 de febrero – Etapa 4 (Etapa Reina)

– 150,8 km: Canelones → Minas → Salto del Penitente.

– Final en altura, considerada la etapa más dura y decisiva.

