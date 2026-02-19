Leonel Rodríguez ganó la tercera etapa de Rutas de América 2026 en Santa Lucía. Náutico Boca del Cufré domina la general individual y por equipos.
Leonel Rodríguez fue el ganador de la tercera etapa que llegó a Santa Lucía
El ciclista del Náutico Boca de Cufré terminó la etapa con un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 13 segundos.
La prueba unió las ciudades de José Enrique Rodó y Santa Lucia.
Fueron en total 158 kilómetros, el recorrido de la caravana atravesó San José por rutas 23 y 11, con dos embalajes por el Premio Esprínter, uno en Mal Abrigo y otro en frente a la estación Axion de ruta 3 y Leandro Gómez.
1. Leonel Rodriguez ( Náutico Boca del Cufré):17:13
2. Alejandro Quilci ( Club Alas Rojas de Santa Lucía)03:17:17
3. Juan Echeverria ( Cerro Largo)03:17:19
4. German Fernandez ( Dolores Cycles Club):17:22
5. Pablo Anchieri ( Club Ciclista Carmelo)03:17:23
6. Sergio Fredes ( C.C Punta del Este)03:17:23
7. Santiago Perez ( Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía)03:17:23
8. Pablo Bonilla ( Náutico Boca del Cufré)03:17:23
9. Sebastian Coronel ( C.C Punta del Este):17:23
10.Angel Oropel ( Libertad Fútbol Club de Salto)03:17:23
–
General individual
1. Anderson Maldonado ( Náutico Boca del Cufré)8:02:09
2. Pablo Bonilla (Náutico Boca del Cufré) +00:00:26
3. Ignacio Maldonado ( Armonía Cycles ) +00:00:40
4. German Fernandez ( Dolores Cycles Club)+00:00:51
5. Sergio Fredes (C.C Punta del Este) +00:00:56
6. Lucas Gaday (Dolores Cycles Club) +00:01:20
7. Alejandro Quilci (Club Alas Rojas de Santa Lucía) +00:01:46
8. Juan Caorsi ( Armonía Cycles) +00:01:48
9. Ignacio Negrin (Douglas Gilles) +00:02:38
10. Pablo Troncoso (C.C Punta del Este) +00:02:39
–
General por Equipos
1 – Náutico 14:18:34
2 – Dolores Cycles a 01:53 min.
3 – Armonía Cycles a 02:02 min.
4 – Punta del Este a 04:02 min.
5 – Cerro Largo a 08:34 min.
La etapa de hoy;
– Jueves 19 de febrero – Etapa 4 (Etapa Reina)
– 150,8 km: Canelones → Minas → Salto del Penitente.
– Final en altura, considerada la etapa más dura y decisiva.