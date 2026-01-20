Rumbo a la corona departamental: El brillo de las candidatas en la sede social

La sede del club se vistió de gala para recibir el desfile de las postulantes, un momento cargado de emoción que marca el inicio del camino hacia la máxima distinción del carnaval salteño. Esta instancia representa el paso previo fundamental antes de la gran cita del próximo sábado 24 de enero, fecha en la que se llevará a cabo la Elección de la Reina del Carnaval de Salto 2026 en la emblemática explanada de la Casa de Gobierno (Palacio Córdoba).

En esa noche tan especial, la soberana de Salto Nuevo tendrá el honor de competir junto a las demás representantes de los distintos puntos del departamento. El evento promete ser una jornada inolvidable, llena de color, música y la alegría que caracteriza a nuestra tradición popular.

El Pueblo en Carnaval estuvo presente para capturar cada detalle de esta noche. La conducción y las notas exclusivas estuvieron a cargo de Romina Buzzo, mientras que el registro de imágenes y cámaras fue realizado por Ruben Da Rosa. Juntos, continuaremos brindando una mirada íntima a los preparativos de las candidatas y destacando el incansable trabajo de las comisiones que hacen posible nuestra fiesta máxima.

