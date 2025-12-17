Rubén «Chino» Giovanoni: la voz que convirtió el misterio en noticia

- espacio publicitario -

El protagonista de la historia de vida de hoy es Rubén “Chino” Giovanoni, una voz reconocida y querida de los medios de comunicación locales, especialmente por su manera particular de contar la noticia, esa que no se dice del todo pero se entiende por completo. Detrás del micrófono hay una historia marcada por la resiliencia, la observación constante de la realidad y una pasión temprana por comunicar lo que sucede en la calle, en los barrios y en la vida cotidiana de la gente.

Su infancia no fue sencilla. La separación de sus padres cuando apenas tenía tres años dejó una huella profunda, y fue su abuela paterna quien asumió el rol fundamental de criarlo y educarlo. En ese entorno, entre aprendizajes duros y afectos firmes, comenzó a forjarse una sensibilidad especial, una manera de mirar y contar la realidad que lo acompañaría durante toda su vida. Ya de niño, jugando con amigos a “cantar la quiniela”, aparecía de forma casi natural esa vocación por decir, narrar y compartir información.

El interés por los medios no nació en un estudio de radio, sino en la calle, en el lugar donde pasaban las cosas. Desde accidentes hasta incendios, Rubén sentía la necesidad de estar presente y de transmitir lo que veía, convirtiéndose en un puente entre los hechos y la audiencia. Ese impulso lo llevó a su primer contacto con un micrófono en la histórica Radio Arapey, en calle Artigas, un momento que marcaría el inicio de un largo camino en los medios.

Sus primeros trabajos estuvieron cargados de esfuerzo, aprendizaje y calle. Madrugadas enteras junto a JVR, reportajes a panaderos que trabajaban mientras la ciudad dormía, entrevistas improvisadas como aquella realizada al chofer del camión de la basura en plena marcha. Experiencias que no solo le enseñaron el oficio, sino también el valor de contar historias simples, reales y cercanas.

Con el tiempo, y de la mano de Juan Vicente Román, quien no solo lo inspiró sino que lo invitó a formar parte de su equipo hace ya tres décadas, nació un estilo propio: las bombas enigmáticas. Noticias contadas sin nombres, cargadas de misterio, que despiertan la curiosidad y la complicidad del oyente. Una forma de comunicar que se apoya en la responsabilidad, la información segura y el respeto por las personas involucradas, pero que entiende que el misterio también es una poderosa herramienta para captar la atención.

Fuera del micrófono, Rubén es una persona sencilla, amante de los amigos y de los encuentros cotidianos. Y aunque los años pasen, hay emociones que siguen movilizándolo, desafíos que aún sueña cumplir, tanto en lo personal como en lo profesional. Esta es la historia de un comunicador que hizo de la calle su escuela, del misterio su sello y de la radio, su lugar en el mundo.

¿Cómo era tu infancia y qué recuerdos sentís que marcaron tu forma de comunicar?

«Mi infancia fue traumática al principio por la separación de mis padres cuando yo tenía 3 años. Después de esa edad me crió mi abuela paterna, que fue la que me dio toda la educación. Y las cosas que marcaron mi forma de comunicar vienen desde niño, cuando jugábamos con mis amigos a cantar la quiniela.»

¿En qué momento de tu vida aparece el interés por los medios de comunicación?

«El interés por los medios de comunicación surge porque me gustaba ir donde había un accidente, donde había un incendio, y desde el lugar pasaba las noticias a las radios.»

¿Recordás tu primer contacto con una radio, un micrófono o una redacción?

«Recuerdo mi primer contacto con un micrófono y fue en la vieja Radio Arapey, en calle Artigas.»

¿Cómo fueron tus primeros trabajos en los medios y qué aprendizajes te dejaron?

«Mis primeros trabajos fueron con JVR y salíamos a la madrugada a hacer reportajes y se los hacíamos a los panaderos que nos escuchaban a la madrugada, y una vez le hice un reportaje al chofer del camión de la basura en marcha.»

¿Hubo alguien que te haya inspirado o guiado en este camino?

«El que me inspiró y guio en radio fue Juan Vicente Román, fue la persona que me invitó a trabajar con él y hace 30 años que estamos juntos.»

¿Cómo nace la idea de contar noticias en formato bombas enigmáticas?

«Surge lo de las bombas porque fue una idea del equipo de JVR y eran chismes de Salto, son cosas que uno se entera, son noticias que uno las cuenta pero no directamente, pero se cuenta para que se entienda. Yo te puedo decir el abogado, el escribano tal, pero sin nombres, aunque cuando contás la gente ya sabe de quién se trata.»

¿Qué buscás generar en la audiencia cuando planteás una noticia de forma enigmática?

«El misterio siempre despierta interés en toda persona y a la gente le gusta más lo enigmático, el misterio.»

¿Creés que el misterio despierta más interés que la noticia directa?

«La mayoría de las bombas, pero yo jamás digo quién es la persona ni quién me la contó.»

¿Sentís la presión de manejar información sensible o primicias?

«No presión de nadie y jamás, nunca me dijeron nada por contar una primicia, y he contado muchas porque he tenido buenos informantes, pero tampoco me quita el sueño si no soy el primero en contarla. Lo que me preocupa es que la información sea bien contada.»

¿Alguna vez dudaste en contar una noticia por sus posibles consecuencias?

«No, nunca lo dudé y, si la he contado, es porque tenía la información segura, aunque la mayoría de las veces cuando cuento algo yo estoy o fui al lugar donde pasaron los hechos.»

¿Cómo sos fuera del micrófono?

«Una persona normal, que me gusta estar con mis amigos.»

¿Qué te emociona o te moviliza después de tantos años?

«No haberme criado con mis padres.»

¿Qué desafíos personales y profesionales te quedan por delante?

«Como desafío personal, subir a un avión, y profesional, conducir un programa solo.»

