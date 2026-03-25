Rosaura Carrera: Casi 25 años de vocación al servicio de la vida

Rosaura Carrera, enfermera de UBA 1, repasa casi 25 años de vocación, esfuerzo y dedicación al cuidado de pacientes, destacando su compromiso con adultos mayores.





La historia de vida de hoy nos acerca al compromiso, la vocación y la calidez humana de Rosaura Carrera, enfermera de la UBA 1, quien ha dedicado gran parte de su vida al cuidado de los demás. Su camino en la enfermería no comenzó por casualidad, sino a partir de una profunda conexión con la gente, que la llevó a elegir una profesión en la que pudiera estar cerca, acompañar y brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

Desde abril de 2001 forma parte de la UBA 1, donde ha construido una trayectoria marcada por el esfuerzo y la perseverancia. Durante seis años y medio trabajó de manera honoraria, enfrentando desafíos personales importantes, pero sin abandonar nunca su vocación. Ese sacrificio, sostenido por el amor a la profesión, le permitió alcanzar su lugar y consolidarse en un equipo de trabajo con el que mantiene, hasta el día de hoy, una excelente relación.

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A lo largo de los años, su experiencia con el adulto mayor fue lo que terminó de definir su identidad como enfermera. En ese vínculo encontró no solo una fuente de aprendizaje constante, sino también una motivación diaria para seguir adelante. La responsabilidad, el acompañamiento y el consejo se transformaron en pilares de su labor, modificando también su forma de ver la vida y la salud.

Hoy, con casi 25 años de trayectoria en el mismo lugar, Rosaura mira hacia atrás con orgullo. Orgullo por su profesión, por el servicio brindado y por cada persona a la que pudo ayudar. Su historia es reflejo de dedicación, empatía y amor por lo que hace, y se convierte en un ejemplo inspirador para quienes están comenzando o sueñan con dedicarse a la enfermería.

Por tal motivo, la protagonista de la historia de vida de hoy es Rosaura Carrera.

¿Qué te motivó a elegir la enfermería como profesión y cuándo fueron los primeros años acá en la UBA 1?

«Empecé porque tuve un trabajo que me acercó mucho a la gente y un día decidí estudiar para también estar cerca de la gente.»

«Acá empecé en abril del 2001. Ahí estuve 6 años y medio de honoraria y trabajé bastante para poder alcanzar mi titularidad, digamos, con muchas satisfacciones.»

A lo largo de tu carrera, ¿cuál fue el momento que más te motivó o que recordás que te marcó por algo?

«Justamente el haber trabajado con el adulto mayor, eso fue lo que más me incentivó a trabajar en esto que hago hoy.»

¿Cómo ha cambiado tu forma de ver la vida y la salud después de tantos años trabajando con pacientes?

«Te cambia sí la vida. Uno cuando es más joven no tiene tanta responsabilidad como tenés cuando ya tenés un trabajo con el adulto mayor. Ir a aconsejar al adulto, todo eso te motiva a seguir trabajando con el adulto.»

¿Siempre acá en la UBA 1?

«Siempre en la UBA 1. Desde que terminé la enfermería me pusieron aquí y tuve la suerte, y aquí me quedé.»

¿La relación con el paciente es buena?

«Sí, sí. Hay de todo en la viña del Señor, pero el 90% de la población tenemos muy buena relación.»

¿Qué desafíos personales tuviste que enfrentar en tu trabajo y cómo lograste superarlos?

«Trabajar en forma honoraria, sin tener ningún ingreso, 6 años y medio, eso me tuvo bastante… No digo problemas económicos porque tuve unos padres que me solventaron, pero sí me sentí obligada a hacer otras cosas porque la enfermería la amaba, la amo, pero tuve ese problema de no cobrar sueldo, de trabajar totalmente gratis.»

¿Y al día de hoy te dedicás solamente a esto?

«Solamente sí, solamente en la mañana. En la época de COVID sí tuvimos horarios distintos, pero después ya no, siempre fue de mañana, desde antes y después del COVID también.»

Si mirás para atrás, cuando te recibiste de enfermera, ¿qué es lo que te da más orgullo en el transcurso de todo este tiempo?

«De mi profesión y de ayudar a la gente, de estar siempre con ellos y la carrera en sí también.»

¿Los compañeros?

«Excelente. Desde hace 25 años que estoy acá y todos los que han pasado, todos bárbaros, desde estudiantes, docentes, compañeros, médicos, todos, todos excelente relación.»

«El primero de abril va a hacer 25 años acá en la UBA 1.»

¿Qué le podés decir para culminar la nota a un estudiante de enfermería o a quien quiera dedicarse a esta profesión?

«Que estudien bien, que se preparen bien porque son el futuro que nos van a atender a nosotros, que lo que hagan que les guste realmente.»

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