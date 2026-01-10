Rony Costa pone en cancha al equipo potencialmente titular para el estreno

El Salto de los mayores juega mañana domingo en la noche desde las 20.15» en el Parque Ernesto Dickinson ante Bella Unión, en lo que será su último partido de preparación con la mira puesta en el estreno a nivel de la Confederación del Litoral Norte. El certamen se inicia hoy, sábado 10 de enero, pero Salto permanecerá libre. Por lo tanto, no le viene mal una semana más para afinar el aspecto técnico-conceptual, teniendo en cuenta que fue una previa limitada, pero suficiente para que el equipo rentabilice desde el principio. Es objetivo ineludible.

Sucede que en el juego de mañana, Rony Costa podría ejecutar de hecho la composición base del equipo titular que el 17 de enero debutará en Tacuarembó ante la selección local.

Una de las dudas puntuales es quién será el golero titular. Para el juego ante Bella Unión, el DT adelantó a EL PUEBLO que atajarán los tres arqueros en momentos diferentes del trámite: 33 minutos para cada uno.

- espacio publicitario -

⚽ LOS ONCE EN CANCHA

La selección salteña afronta el juego ante Bella Unión y puede inducirse que el 11 de arranque será la base del equipo titular que estrenará ante Tacuarembó. No se trata de descartar desde la memoria que, en la pasada edición, Salto fue Campeón del Litoral Norte y que luego alcanzó la condición de semifinalista, para ser finalmente eliminado por Lavalleja en el estadio mayor de la capital serrana.

Un total de 23 jugadores componen el combinado mayor, tres de ellos en calidad de goleros. Estos 11 titulares tienen la chance abierta de ser confirmados en una semana para asumir el debut.

🧤 PARA EL ARCO

Golero Fernando Nicolás Sánchez

🛡️ LÍNEA DEFENSIVA

Defensores Luciano Araújo Junior Rodríguez Ignacio «Nacho» Bueno Richard Rodríguez

🎯 ZONA DE VOLANTES

Volantes Ricardo Javier Gómez Paolo Tabárez (foto) Agustín «Pato» Custodio Alan «Tiki» Aranda

⚔️ MISIÓN OFENSIVA

Delanteros Javier «Toti» Vargas Nicolás Arbiza

Queda en claro: línea de cuatro. Dos ejes centrales como Paolo Tabárez y Agustín Custodio; los externos definidos y dos puntas. Un clásico 4-4-2 sujeto a variantes de acuerdo al rival o el trámite.

Para el segundo tiempo del juego de esta noche, Rony Costa colocará otro equipo en cancha, sobre la base de la misma disposición táctica. Se alteran los nombres, pero no el esquema. En materia ofensiva, por ejemplo, la doble punta de Agustín Alvez Da Silva (Gladiador) y Javier Álvarez (Salto Uruguay).

El combinado incluye dos jugadores argentinos: Alexis Rodríguez (Salto Nuevo) y Javier Álvarez.

🆕 Lucas Alves, el que llegó a la selección

Las ausencias inevitables en el seleccionado salteño de categoría mayores: las de Alejandro García y Nahuel Machado. A partir de esas desafectaciones, Rony Guzmán Costa decidió las incorporaciones de Michael Izaguirre (Gladiador) y Lucas Alves (20 años), de Salto Uruguay.

En el caso de Alves, una de las revelaciones en la temporada. Se mostrará en el segundo tiempo en el juego de mañana como un volante más, externo por izquierda, junto a Facundo Moreira (foto), Matías Batista y Agustín Panza.

Los debutantes absolutos en el combinado mayor no faltarán, entre otros Alexis Rodríguez, Michael Izaguirre, Ariel Rivero (Ceibal), Agustín Alvez Da Silva y Javier Álvarez.

El último en integrarse fue Nicolás Arbiza, quien se transformará en jugador de Uruguay de Bella Unión para este 2026, pero antes será uno más en la selección «naranjera». Con 8 goles convertidos, Arbiza fue el máximo goleador de Nacional en la temporada 2025, generando la citación de Rony Costa.

🌧️ Lluvia de ayer y de hoy

🕒 Lo juegan mañana a las 18 hs y 20.15′

La lluvia caída durante buena parte de la jornada de la víspera, en tanto para hoy sábado se prevé la misma situación climática. De acuerdo a lo que se transmitió a EL PUEBLO, la idea no es precisamente la de impactar contra el estado actual del campo de juego del Parque Dickinson.

Por lo tanto, y definitivamente, Salto y Bella Unión se disputará en el Parque Dickinson, mañana domingo. Los juveniles Sub 18 desde las 18 horas y los mayores a las 20.15′.

El objetivo de jugar o jugar, teniendo en cuenta que tanto uno como otro debutarán el próximo 17 de enero: Salto jugando en el Litoral Norte y Bella Unión en el Litoral.

Ayer viernes el núcleo volvió a entrenar, en este caso en el Complejo España, teniendo en cuenta la prolongación de la lluvia.

🎟️ Venite al Vispo Mari…

En el Parque Juan José Vispo Mari no faltará actividad preparatoria para la selección de la Liga de las Colonias Agrarias y Young. A las 19.30′ en categoría Sub 18 y 21.30′ en categoría de mayores. El costo de la entrada será de 100 pesos.

El debut de Liga Agraria será ante Bella Unión en el Vispo Mari. El núcleo mayor agrario, en manos de Américo Montero. Un total de siete componentes en la estructura de mando, entre ellos Álvaro Lapeira en calidad de kinesiólogo.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ezq3