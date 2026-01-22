Rony Costa pasa revista con EL PUEBLO

«No me gustó nada del segundo tiempo»

«En el primero, nos manejamos con aciertos. Los tuvimos. En contención y en proyección de salida, más alguna llegada que no faltó. Cuando íbamos a manejar las variantes, con el ingreso de Facundo Moreira al medio, para que Javier Gómez se convirtiese en el lateral por derecha, llega el gol de ellos. No tengo dudas que hubo descontrol defensivo, imperfección desde lo táctico y de última, Junior Rodríguez queda mal posicionado como último hombre antes de la definición de la maniobra. No niego que el delantero de Tacuarembó tuvo su mérito, pero uno siempre en este caso tiene que acentuar la eficacia o no del sistema defensivo. Hablo de acentuar el análisis sobre lo que pasó»

***********

El empate de Salto en Tacuarembó. El punto rescatado. La validez que no se cuestiona, aunque en el caso de RONY COSTA frente a EL PUEBLO, una manera de explorar el área de la autocrítica. Por eso el técnico no vacila en que «sumo a favor lo del primero. Y no me gustó nada del segundo tiempo. Nos faltó explotar mejor las bandas, frente a un rival que nos simplificó esa posibilidad, porque además necesitaban ganar por la derrota del primer partido. Nos faltó criterio para juntarnos en ofensiva, sin poder alcanzar rédito en el mano a mano. De lo que no dudo: la selección es mejorable y el primer partido cuesta. Pero además, como punto de partida te va dando señales, para saber en que hubo respuesta y que es necesario corregir. ¿Si hay que corregir?….¡claramente sí! El año pasado nos pasó lo mismo. Fuimos evolucionando en la medida que los partidos se sumaron. Los jugadores de Nacional se incorporaron en último término, lo de Alan Aranda es parte de un cansancio físico y entonces hay que ser cuidadosos con él. Por eso digo: saber lo que no hicimos bien. Eso es lo que cuenta para saber cual es la solución y por donde pasa»

- espacio publicitario -

ES EL TIEMPO DEL FÚTBOL

Fue ayer a la noche, cuando la selección encaró sesión de fútbol, ante un equipo Sub 19 de Salto Fútbol Club con la Dirección Técnica de Nicolás «Zurdo» Fagúndez. Estaban previstos dos tiempos de 45 minutos. Hoy jueves, trabajos tácticos que no faltarán y mañana viernes, pelotas quietas para ser trabajadas. Sin lesionados en el plantel y tampoco jugadores suspendidos. El sábado a Rivera, para afrontar en el estadio «Atilio Paiva Olivera» el segundo partido en condición de visitante. La partida está pactada para la hora 14.30′. Será en la noche la segunda muestra real, después del reparto de puntos frente a Tacuarembó. Es verdad que Salto mermó en la recta final. Es verdad que el equipo perdió vuelo. Es verdad que la consigna no está herida ni mucho menos. El DT bien que lo sabe. Y los jugadores también.

Por la vuelta de Nicolás Cáceres: por sí o por no

Superó la complicación padecida. La misma que lo postergó del partido de estreno ante Tacuarembó en el estadio «Ing. Raúl Goyenola». Pero el remarcado hecho de la semana es este: Nicolás Cáceres, el zaguero de Nacional, se transforma en opción defensiva para Rony Costa. Entre hoy y mañana, el DT resuelve en esa dirección. Si es titular o es uno más en el banco de espera. Si es titular, o es zaguero central o se maneja en función de marcador lateral izquierdo.

El «Nico» tiene solvencia para manejarse en las dos funciones. A EL PUEBLO, Rony Costa no le ocultó el objetivo de introducir variantes: una….o dos. La sesión de fútbol de la víspera iría a exponer razones-resoluciones respecto a Cáceres y algún o algunos que puedan sumarse a la estructura titular. De lo que no hay dudas es que el DT tiene cimentada una base. Jugadores que en algunos casos vienen del año anterior. Y no dejan de ser referentes….o puntales.

«Me hacen viajar a mi y los otros lo miran por televisión»

-A Rony Costa no le faltó ocurrencia crítica. Soltó la reflexión sin vacilaciones, desde el momento que el partido entre Rivera y Salto a disputarse el sábado en suelo fronterizo, será televisado. El segundo juego consecutivo en que un partido que afronta la selección salteña, va por «la pantalla chica». En tanto Rony Guzmán Costa, «porque en la primera fecha cuando jugaron Artigas y Tacuarembó, fuimos a Artigas. O sea: me hacen viajar a mi y los otros técnicos cuando Salto es el que juega en este caso, lo miran por televisión. ¡Mirá que lindo». Unos gastan y otros no». De todas maneras el DT es de los que admite que «viendo un partido en directo que tiene un panorama que la televisión no ofrece. Por eso….tampoco me quejo tanto».

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/951m