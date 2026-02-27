Rony Costa, el DT: «La respuesta colectiva; es la que sirve y vale»

«Vamos terminando la semana como queríamos terminar: teniendo a todo el plantel en condiciones sanitarias a favor. Sin lesionados. Tampoco, jugadores suspendidos. Contemplamos el plan previsto, hicimos lo que había que hacer. Y más allá de cuestiones técnicas o de lo táctico que también prima, en partidos como estos rige lo psicológico. A ese aspecto hay que trabajarlo, aunque con este plantel tenemos una ventaja: la madurez de jugadores que han pasado por circunstancias como estas, ya sea a nivel de selección como de clubes. Eso ayuda. Es un soporte más. Este viernes decido el equipo titular. Los jugadores serán los primeros en saberlo. Soy de los que apuesta a la suma de todos. Que cada uno trascienda, siendo en pro del equipo. Hablo de la respuesta colectiva; es la que sirve y vale. Un jugador que ingrese en el segundo tiempo puede no solo generar aporte, sino desnivelar también como ha pasado. Por lo tanto, el que espera en el banco no tiene por qué sentirse menos. Y a eso, bien que lo saben»

-Desde RONY GUZMAN COSTA, evaluación primero, mientras que la acción llegará. Con el Salto de mayores no dejan de gravitar cuestiones que hacen a la estadística. Por ejemplo: la continuidad ganadora. Por ejemplo: el invicto sostenido. Y en todos los partidos, el gol siempre.

Luis Alberto Arreseigor, el presidente: «Como una costumbre de ser protagonistas»

La nueva hora de Salto finalista del Campeonato del Litoral Norte, paso previo para convertirse en uno de los mejores ocho del Torneo del Interior. La semana de sensaciones que no falta mientras que no hay ilusión que se no se fortaleza, más allá de la oposición de Paysandú. La persistencia argumental del presidente de la Liga, LUIS ALBERTO ARRESEIGOR, en cuanto a la influencia de los clubes «y de una política deportiva que para la selección termina generando esta consecuencia. Es como una costumbre de ser protagonistas y no es casualidad. Estamos pensando en el primer partido, de eso no hay dudas, pero es inevitable ir apuntando mentalmente al segundo partido y a un Estadio Dickinson como el que queremos ver. Para ese segundo partido la organización tiene que funcionar: desde la venta de entradas, sabiendo bien que quienes tengan carné de libre acceso deben canjearlo por una entrada en la Liga, que los niños entre 6 y 12 años pagarán y que no faltarán acomodadores en la Tribuna España, debidamente identificadas. Respetar los espacios, dejar libres los sectores de escaleras, en fin. Hablo de ese todo que importará. Lo primero es este sábado, pero el desquite en el pensamiento no deja de estar. Ese pensamiento nos moviliza también»

La proyección en mano: no menos de 500 salteños sumados a la ilusión

Tras una semana de intensos trabajos en el Estadio Ernesto Dickinson, la Selección de Salto se encuentra lista para disputar el partido de ida por la primera gran final del Torneo del Litoral Norte. En un clima de absoluta confianza y unidad, el plantel dirigido por Rony Costa ultima detalles para lo que será el primer choque ante Paysandú este sábado.



SANIDAD Y CONTINUIDAD

La nota positiva de la semana es la plena disposición del plantel. Sin lesionados de entidad, el cuerpo técnico ha trabajado con la tranquilidad de tener a todas sus figuras al 100%. Todo indica que Salto mantendrá la alineación titular de los últimos dos encuentros, apostando a la solidez y al ritmo de

juego que ha caracterizado al equipo en esta fase decisiva.

LA LOGÍSTICA DEL CLÁSICO

La delegación salteña tiene previsto su traslado a la ciudad de Paysandú este sábado a las 14:30 horas. Mientras el equipo se enfoca en lo estrictamente deportivo, no faltan quienes se sumarán, desde las excursiones o en unidades particulares para el traslado a la «Heroica». Al fin de cuentas el respaldo que una final de esta magnitud merece.

¿CUÁNTOS PARA IR?

Podría estimarse que no menos de 500 salteños surquen la ruta para desembocar en el Estadio Artigas de Paysandú. La Sub 18 desde las 19 y 45; los Mayores a las 22 horas. Los mismos 11 a cuenta del Salto en categoría de mayores. Es viernes, para el cierre de la semana. Y mañana es el día. No es un día cualquiera.

