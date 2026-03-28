Rony Costa con EL PUEBLO y el tiempo de variar

«El 2 a 0 es resultado ideal; lo de Paolo, un golpe emocional»

-Caló hondo. Seguramente.

«Por supuesto. Ni que hablar. Yo diría que fue un golpe emocional para todo el plantel. Paolo Tabáres es de esos jugadores capaces siempre de ofrecer respuesta. Bueno…nos quedamos sin él».

-La interrogante es una. ¡Cómo se lesionan tanto los jugadores!.

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«En este caso, tapones altos. Cuando giró la rodilla, ese ruido que surge es inconfundible. A nosotros nos sorprendió la lesión, porque creíamos que no podía pasar más allá de un esguince»

-Con franqueza. Cuando relojeas al plantel….¿qué ves?

«Primero que nada. Se plantea un cansancio que es real y que es fundamental que le bajemos influencia a esa situación. Lo otro es que no hay margen para dudar en cuanto a lo que podemos seguir ofreciendo».

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Viernes a la mañana. Una manera de reabrir la cuestión reflexiva con RONY COSTA. El DT suele ser frontal y directo, porque no es de los que oculta el pensamiento. Sabe con EL PUEBLO enfrente, que el valor de la teoría puede implicar una guía. Un tránsito en la circunstancia, pero desde la práctica está la razón de ser. Ayer viernes, para ponerle candado a la semana previa. Hoy sábado, al margen de todo: lejos de la cancha, para que el domingo llegue con cada jugador en las más sustanciales opciones de respuesta. Río Negro es el que llega. Las dos imposiciones ante Paysandú, amplían el abanico de la convicción: es un rival que empuña la bandera de su propio poder.

RAZÓN DE BÚSQUEDA

Ahora son 20 jugadores los que permanecen en el plantel. Paolo Tabáres y su rotura de ligamentos, más los dos jugadores que le bajaron el pulgar a sus continuidades.

Para Rony, «el 2 a 0 es el resultado ideal, porque de local los obligaría a convertir tres goles y con un 2 a 2 definimos por penales. Pero si hay que ganar 1 a 0, se gana 1 a 0. La razón de esa búsqueda que no eludimos es ganar. Mentalizarnos en esa dirección. Y no cabe otra». Las variantes sucederán en el Salto-Costa. Inevitablemente. El DT admite que el equipo en algunos pasajes, ha producido cortocircuitos y sobre todo, ahora más que nunca, el imperativo de superar la crisis ofensiva. Es verdad sin sombras que Salto esgrime facultades de creación, pero mal define. Las situaciones de gol que no se cristalizan. La preocupación no anda con vueltas. Porque existe.

ES EL TIEMPO DE VARIAR

A mitad de semana el apunte ganó espacios. Casi desde la lógica misma, porque frente a la ausencia de Paolo Tabáres, quien se mete entre los once es Agustín Custodio. El mismo Custodio que en tiro libre definió el 1 a 0 frente a Paysandú. Claramente: es un predilecto del DT a la hora de modificar la integración del medio campo. Pero no es la única variante, desde el momento que la duda se plantea entre Javier Gómez y Facundo Moreira, mientras que la chance surge otra vez para Agustín Alvez Da Silva. Salto tiene la base resuelta, porque además el bloque defensivo no se toca. Cinco goles en contra en diez partidos, clavan la estaca: la solvencia defensiva de esta selección es cosa seria.

Los dos jugadores que se fueron de la selección: ahora quedan 20

-Un total de 20 jugadores componen actualmente el núcleo mayor de Salto, a falta de cuatro partidos para la conclusión del campeonato. El mano a mano frente a Río Negro, mientras que en la restante llave se enfrentarán Maldonado y Durazno. A la lesión de Paolo Tabáres, hay que sumarle a Javier Alvarez (Salto Uruguay) y Lucas Silva (Salto Uruguay). El delantero retornó a Tucumán, para sumarse a un equipo de aquella provincia, mientras que el lateral renunció por motivos en dos direcciones: estudio y trabajo De acuerdo al propio apunte de Rony Guzmán Costa a EL PUEBLO, no se producirán incorporaciones y «son 20 los que quedan».Tanto Javier Alvarez como Lucas Silva, fueron parte de escasos minutos en el combinado. El tucumano virtualmente pasó desapercibido, lejos de alcanzar gravitación ofensiva. Si de gravitación ofensiva se trata y son parte de la vigencia, Vargas y Alves Da Silva, los dos captados en la nota gráfica. El gol…pasa por ahí.

Liga Salteña de Fútbol Sala: Para hoy y para mañana, no se duda: ¡hay que ir!

Es la propuesta que llega para la Liga Salteña de Fútbol Sala. Hoy y mañana para que se juegue la nueva fecha en la Divisional «B». Hay que tener en cuenta que permanece al margen la Divisional «A», hasta tanto no surja el pronunciamiento sobre un fallo pendiente. De esa manera lo acordaron los representantes de clubes y desde los neutrales, simplemente se avaló el objetivo. Un total de cinco partidos. La ocasión es inmejorable. Entonces: hay que ir.

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Campeonato Salteño de Futsal

Divisional B – 3ª Fecha (2ª Rueda)

📅 Sábado 28 de marzo

🏟️ Gimnasio de Universitario

Hora Partido 20:00 Barcelona vs Huracán 21:30 Cerro vs River Plate

📅 Domingo 29 de marzo

🏟️ Gimnasio de Nacional

Hora Partido 19:00 Palomar vs Albión 20:30 Barrio Artigas vs Fénix 22:00 Juventus vs Paso del Bote

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