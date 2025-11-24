Rondas Rurales de la RAP ASSE Salto – Semana del 24 al 28 de noviembre de 2025

La Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE Salto presentó el cronograma de rondas rurales correspondientes a la semana del 24 al 28 de noviembre de 2025, que abarcarán más de veinte localidades del interior del departamento. Los equipos de salud brindarán servicios de medicina familiar, pediatría, ginecología, vacunación, partería y atención general, fortaleciendo la asistencia descentralizada en las zonas rurales.
🩺 Lunes 24
- Medicina Familiar: Dra. Graciela Rodríguez – San Antonio y Colonia 18 de Julio
- Pediatría: Dra. Silvia Oberti – Belén, Constitución, Palomas y Saucedo
- Ginecología: Dra. María Soneira – Rincón de Valentín, Biassini y Colonia Lavalleja
🩺 Martes 25
- Medicina Familiar: Dra. Graciela Rodríguez – Col. Garibaldi, Col. Harriague y Col. 18 de Julio
- Medicina Familiar: Dra. María José Peláez – Barrio Albisu
- Pediatría: Dra. Carla Monterroso – Col. 18 de Julio y San Antonio
- Pediatría: Dra. Bettina Arismendi – Constitución
- Vacunación: Aux. de Enfermería Maira Artave – Cayetano, Paso de la Herrería, Zanja del Tigre, Pueblo Fernández, Sarandí, Cuchilla de Guaviyú, Pueblo Russo, Guaviyú de Arapey y Pueblo Olivera
- Medicina General: Dr. Washington Díaz – Gira por Sarandí de Arapey
💉 Miércoles 26
- Medicina Familiar: Dra. Graciela Rodríguez – San Antonio y Col. 18 de Julio
- Pediatría: Dra. Carla Monterroso – Guaviyú de Arapey y Pueblo Olivera
- Vacunación: Lic. Enf. Claudia Yasuire – Col. Itapebí, Rincón de Valentín, Col. Lavalleja y Biassini
🩺 Jueves 27
- Medicina Familiar: Dra. Graciela Rodríguez – Col. 18 de Julio
- Pediatría: Dra. Sandra Ghigliazza – Barrio Albisu
- Pediatría: Dra. Carla Monterroso – Col. Itapebí, Col. Lavalleja y Biassini
- Partería: Lorena Austria – Paso Potrero, Paso Cementerio, Carumbé, Paso de las Piedras, Pepe Núñez y Pueblo Quintana
🩺 Viernes 28
- Medicina Familiar: Dra. Graciela Rodríguez – Hipódromo y Col. 18 de Julio
- Medicina Familiar: Dra. María José Peláez – Barrio Albisu
- Medicina General: Dra. Martha Errandonea – Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín
- Medicina General: Dra. Irene Baillo – San Antonio
- Medicina General: Dr. Washington Díaz – Gira por Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo
👩⚕️ Médicos radicados en el interior del departamento
|Localidad
|Profesional
|Fechas de atención
|Pueblo Belén
|Dr. Sebastián Vieira
|24 al 28 de noviembre
|Villa Constitución
|Dr. Jerson Espitia
|24 al 28 de noviembre
|Colonia Lavalleja
|Dra. Dorcas Rolón
|24 al 28 de noviembre
|Pueblo Valentín
|Dr. Ramón Soto
|24 al 27 de noviembre
|Dra. Sheila Bañal
|28 y 29 de noviembre
|Cerros de Vera
|Dra. Marcia Carpannessi
|Licencia reglamentaria del 24 al 28 de noviembre
|Pueblo Fernández
|Dr. Washington Díaz
|19 de noviembre al 3 de diciembre
