Rondas Rurales de ASSE: agenda del 1 al 5 de diciembre en el interior de Salto

Rondas Rurales de ASSE en Salto: calendario del 1 al 5 de diciembre
La Red de Atención Primaria Salto de ASSE compartió el cronograma de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 1º al viernes 5 de diciembre de 2025, con cobertura en diversas localidades del interior del departamento.
Lunes 1
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Pediatría – Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.
- Partera – Lorena Austria: Belén.
- Odontología – Jessy De María: Colonia Harriague.
- Medicina General – Dr. Washington Díaz: gira por Sarandí de Arapey.
Martes 2
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Garibaldi, Colonia Harriague y Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.
- Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
- Partera – Lorena Austria: Colonia Lavalleja.
- Gira de Farmacia: Cuchilla de Guaviyú y Sarandí de Arapey.
Miércoles 3
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Gira de Farmacia: Barrio Albisu y San Antonio.
Jueves 4
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio.
- Pediatría – Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Hipódromo, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.
- Partera – Daniela Furtado: Hipódromo, Colonia 18 de Julio, Colonia Garibaldi, Colonia Harriague, San Antonio y Barrio Albisu.
- Gira de Vacunación – Aux. Enf. Yanet Chúa: Belén, Palomas y Saucedo.
Viernes 5
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Hipódromo y Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Medicina General – Dra. Irene Baillo: San Antonio.
- Medicina General – Dr. Washington Díaz: gira por Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.
Médicos radicados en el interior del departamento
Pueblo Belén
- Dra. Lorena Rebollo: 1, 2, 3 y 5 de diciembre.
Villa Constitución
- Dra. Maricela Espronceda: 1 al 5 de diciembre.
Colonia Lavalleja
- Dra. Dorcas Rolón: 1 al 5 de diciembre.
Pueblo Valentín
- Dr. Ramón Soto: licencia reglamentaria del 1 al 5 de diciembre.
- Dra. Sheila Bañal: 1 al 5 de diciembre.
Cerros de Vera
- Dra. Marcia Carpannessi: 5 al 8, 12 al 15, 21 y 22 de diciembre.
Pueblo Fernández
- Dr. Washington Díaz: 1 al 3 de diciembre.
