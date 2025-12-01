back to top
Rondas Rurales de ASSE: agenda del 1 al 5 de diciembre en el interior de Salto

Rondas Rurales de ASSE en Salto: calendario del 1 al 5 de diciembre

La Red de Atención Primaria Salto de ASSE compartió el cronograma de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 1º al viernes 5 de diciembre de 2025, con cobertura en diversas localidades del interior del departamento.

Lunes 1

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
  • Pediatría – Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.
  • Partera – Lorena Austria: Belén.
  • Odontología – Jessy De María: Colonia Harriague.
  • Medicina General – Dr. Washington Díaz: gira por Sarandí de Arapey.

Martes 2

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Garibaldi, Colonia Harriague y Colonia 18 de Julio.
  • Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
  • Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.
  • Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
  • Partera – Lorena Austria: Colonia Lavalleja.
  • Gira de Farmacia: Cuchilla de Guaviyú y Sarandí de Arapey.

Miércoles 3

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
  • Gira de Farmacia: Barrio Albisu y San Antonio.

Jueves 4

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio.
  • Pediatría – Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu.
  • Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Hipódromo, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.
  • Partera – Daniela Furtado: Hipódromo, Colonia 18 de Julio, Colonia Garibaldi, Colonia Harriague, San Antonio y Barrio Albisu.
  • Gira de Vacunación – Aux. Enf. Yanet Chúa: Belén, Palomas y Saucedo.

Viernes 5

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Hipódromo y Colonia 18 de Julio.
  • Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
  • Medicina General – Dra. Irene Baillo: San Antonio.
  • Medicina General – Dr. Washington Díaz: gira por Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.

Médicos radicados en el interior del departamento

Pueblo Belén

  • Dra. Lorena Rebollo: 1, 2, 3 y 5 de diciembre.

Villa Constitución

  • Dra. Maricela Espronceda: 1 al 5 de diciembre.

Colonia Lavalleja

  • Dra. Dorcas Rolón: 1 al 5 de diciembre.

Pueblo Valentín

  • Dr. Ramón Soto: licencia reglamentaria del 1 al 5 de diciembre.
  • Dra. Sheila Bañal: 1 al 5 de diciembre.

Cerros de Vera

  • Dra. Marcia Carpannessi: 5 al 8, 12 al 15, 21 y 22 de diciembre.

Pueblo Fernández

  • Dr. Washington Díaz: 1 al 3 de diciembre.
