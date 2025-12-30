Rondas Rurales ASSE fin de año

Giras Rurales de ASSE: cobertura sanitaria de fin de año en el interior de Salto

La Red de Atención Primaria Salto de ASSE dio a conocer el cronograma de Giras Rurales correspondiente a la semana comprendida entre el lunes 29 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026, período en el que se mantendrá la atención médica en varias zonas del interior, con algunas adecuaciones por licencias reglamentarias y el feriado del 1º de enero.

Lunes 29

Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.

Pediatría – Dra. Silvia Oberti: licencia reglamentaria del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

Martes 30

Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia Garibaldi, Colonia Harriague y Colonia 18 de Julio.

Pediatría – Dra. Carla Monterroso: licencia reglamentaria del 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.

Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.

Miércoles 31

Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.

Jueves 1º

Feriado no laborable. No se realizarán giras rurales.

Viernes 2

Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Hipódromo y Colonia 18 de Julio.

Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.

– Dra. María José Peláez: Barrio Albisu. Medicina General – Dra. Irene Baillo: licencia reglamentaria del 17 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026.

Medicina General – Dra. Irene Baillo: licencia reglamentaria del 17 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026.
Medicina General – Dr. Washington Díaz: gira por Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.

Médicos radicados en el interior del departamento

Pueblo Belén

Dr. Sebastián Vieira: 29 al 31 de diciembre.

Dra. Valentina Torrens: 1º al 3 de enero.

Villa Constitución

Dr. Gerson Espitia: 26 al 31 de diciembre.

Dra. Maricela Espronceda: 1º al 3 de enero.

Colonia Lavalleja

Dra. Dorcas Rolón: 29 de diciembre al 3 de enero.

Pueblo Valentín

Dr. Ramón Soto: licencia reglamentaria del 15 al 31 de diciembre.

Dra. Sheila Bañal: del 15 al 31 de diciembre y del 1º al 3 de enero.

Cerros de Vera

Dra. Marcia Carpannessi: licencia reglamentaria del 24 al 31 de diciembre.

Reintegro del 2 al 6 de enero.

Pueblo Fernández

Dr. Washington Díaz: del 15 al 29 de diciembre.

