Rondas Rurales ASSE fin de año

Giras Rurales de ASSE: cobertura sanitaria de fin de año en el interior de Salto
La Red de Atención Primaria Salto de ASSE dio a conocer el cronograma de Giras Rurales correspondiente a la semana comprendida entre el lunes 29 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026, período en el que se mantendrá la atención médica en varias zonas del interior, con algunas adecuaciones por licencias reglamentarias y el feriado del 1º de enero.
Lunes 29
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Pediatría – Dra. Silvia Oberti: licencia reglamentaria del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
Martes 30
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia Garibaldi, Colonia Harriague y Colonia 18 de Julio.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: licencia reglamentaria del 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
Miércoles 31
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
Jueves 1º
- Feriado no laborable. No se realizarán giras rurales.
Viernes 2
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Hipódromo y Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Medicina General – Dra. Irene Baillo: licencia reglamentaria del 17 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026.
- Medicina General – Dr. Washington Díaz: gira por Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.
Médicos radicados en el interior del departamento
Pueblo Belén
- Dr. Sebastián Vieira: 29 al 31 de diciembre.
- Dra. Valentina Torrens: 1º al 3 de enero.
Villa Constitución
- Dr. Gerson Espitia: 26 al 31 de diciembre.
- Dra. Maricela Espronceda: 1º al 3 de enero.
Colonia Lavalleja
- Dra. Dorcas Rolón: 29 de diciembre al 3 de enero.
Pueblo Valentín
- Dr. Ramón Soto: licencia reglamentaria del 15 al 31 de diciembre.
- Dra. Sheila Bañal: del 15 al 31 de diciembre y del 1º al 3 de enero.
Cerros de Vera
- Dra. Marcia Carpannessi: licencia reglamentaria del 24 al 31 de diciembre.
- Reintegro del 2 al 6 de enero.
Pueblo Fernández
- Dr. Washington Díaz: del 15 al 29 de diciembre.
