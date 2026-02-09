23.7 C
Rondas Rurales ASSE 9 al 13/2

Rondas Rurales de ASSE: cobertura sanitaria del 9 al 13 de febrero

La Red de Atención Primaria Salto de ASSE dio a conocer la agenda de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 9 al viernes 13 de febrero de 2026, manteniendo la cobertura sanitaria en múltiples puntos del interior del departamento.

Lunes 9

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
  • Ginecología – Dra. María Soneira: Belén.

Martes 10

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.
  • Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: licencia reglamentaria del 9 al 27 de febrero.
  • Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.
  • Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
  • Medicina General – Dra. Marta Errandonea: Paso Potrero, Carumbé, Paso Cementerio, Pepe Núñez, Paso de las Piedras y Pueblo Quintana.
  • Pediatría – Dra. Graciela Barrios: Paso Potrero, Carumbé, Paso Cementerio, Pepe Núñez, Paso de las Piedras y Pueblo Quintana.
  • Medicina General – Dr. Ramón Soto: Rincón de Valentín.
  • Gira de Farmacia: Paso Potrero, Carumbé, Paso Cementerio, Pepe Núñez, Paso de las Piedras y Pueblo Quintana.

Miércoles 11

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
  • Ginecología – Dra. Ana Gómez: Colonia Itapebí, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.

Jueves 12

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio.
  • Partería – Lorena Austria: Colonia Lavalleja, Pueblo Biassini, Rincón de Valentín y Colonia Itapebí.
  • Pediatría – Dra. Sandra Ghigliazza: licencia reglamentaria del 2 al 13 de febrero.
  • Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia Itapebí, Colonia Lavalleja y Pueblo Biassini.
  • Gira de Farmacia: Rincón de Valentín.

Viernes 13

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Hipódromo y Colonia 18 de Julio.
  • Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: licencia reglamentaria del 9 al 27 de febrero.
  • Medicina General – Dra. Irene Baillo: San Antonio.
  • Medicina General – Dra. Marta Errandonea: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
  • Gira de Farmacia: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
  • Medicina General – Dr. Washington Díaz: Colonia Itapebí, Pueblo Cayetano, Paso de la Herrería y Pueblo Fernández.

Médicos radicados en el interior del departamento

Pueblo Belén

  • Dra. Lorena Rebollo: 9 al 14 de febrero.
  • Dra. Valentina Torrens: 18 y del 23 al 25 de febrero.
  • Dr. Sebastián Vieira: del 19 al 21 y del 26 al 28 de febrero.

Villa Constitución

  • Dr. Gerson Espitia: 9 al 16 de febrero.

Colonia Lavalleja

  • Dra. Dorcas Rolón: 9 al 13 de febrero.

Pueblo Valentín

  • Dr. Ramón Soto: 9 al 12 de febrero.
  • Dra. Sheila Bañal: 13 y 14 de febrero.

Cerros de Vera

  • Dra. Marcia Carpannessi: licencia reglamentaria hasta el 13 de febrero.

Pueblo Fernández

  • Dr. Washington Díaz: 13 al 27 de febrero.
