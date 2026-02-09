Rondas Rurales ASSE 9 al 13/2

Rondas Rurales de ASSE: cobertura sanitaria del 9 al 13 de febrero
La Red de Atención Primaria Salto de ASSE dio a conocer la agenda de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 9 al viernes 13 de febrero de 2026, manteniendo la cobertura sanitaria en múltiples puntos del interior del departamento.
Lunes 9
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Ginecología – Dra. María Soneira: Belén.
Martes 10
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: licencia reglamentaria del 9 al 27 de febrero.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.
- Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
- Medicina General – Dra. Marta Errandonea: Paso Potrero, Carumbé, Paso Cementerio, Pepe Núñez, Paso de las Piedras y Pueblo Quintana.
- Pediatría – Dra. Graciela Barrios: Paso Potrero, Carumbé, Paso Cementerio, Pepe Núñez, Paso de las Piedras y Pueblo Quintana.
- Medicina General – Dr. Ramón Soto: Rincón de Valentín.
- Gira de Farmacia: Paso Potrero, Carumbé, Paso Cementerio, Pepe Núñez, Paso de las Piedras y Pueblo Quintana.
Miércoles 11
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Ginecología – Dra. Ana Gómez: Colonia Itapebí, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.
Jueves 12
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio.
- Partería – Lorena Austria: Colonia Lavalleja, Pueblo Biassini, Rincón de Valentín y Colonia Itapebí.
- Pediatría – Dra. Sandra Ghigliazza: licencia reglamentaria del 2 al 13 de febrero.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia Itapebí, Colonia Lavalleja y Pueblo Biassini.
- Gira de Farmacia: Rincón de Valentín.
Viernes 13
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Hipódromo y Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: licencia reglamentaria del 9 al 27 de febrero.
- Medicina General – Dra. Irene Baillo: San Antonio.
- Medicina General – Dra. Marta Errandonea: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
- Gira de Farmacia: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
- Medicina General – Dr. Washington Díaz: Colonia Itapebí, Pueblo Cayetano, Paso de la Herrería y Pueblo Fernández.
Médicos radicados en el interior del departamento
Pueblo Belén
- Dra. Lorena Rebollo: 9 al 14 de febrero.
- Dra. Valentina Torrens: 18 y del 23 al 25 de febrero.
- Dr. Sebastián Vieira: del 19 al 21 y del 26 al 28 de febrero.
Villa Constitución
- Dr. Gerson Espitia: 9 al 16 de febrero.
Colonia Lavalleja
- Dra. Dorcas Rolón: 9 al 13 de febrero.
Pueblo Valentín
- Dr. Ramón Soto: 9 al 12 de febrero.
- Dra. Sheila Bañal: 13 y 14 de febrero.
Cerros de Vera
- Dra. Marcia Carpannessi: licencia reglamentaria hasta el 13 de febrero.
Pueblo Fernández
- Dr. Washington Díaz: 13 al 27 de febrero.
