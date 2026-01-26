Rondas Rurales ASSE 26 al 30/1

Rondas Rurales de ASSE: cobertura sanitaria del 26 al 30 de enero
La Red de Atención Primaria Salto de ASSE dio a conocer el cronograma de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 26 al viernes 30 de enero de 2026, con presencia de distintos equipos de salud en varias zonas del interior del departamento.
Lunes 26
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Pediatría – Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.
Martes 27
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.
- Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
- Medicina General – Dr. Washington Díaz: gira a Sarandí de Arapey.
Miércoles 28
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Ginecología – Dra. Ana Gómez: Colonia Itapebí, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.
- Ginecología – Dra. María Soneira: Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.
Jueves 29
- Partería – Lorena Austria: Pueblo Cayetano, Pueblo Fernández, Sarandí de Arapey y Cuchilla de Guaviyú.
- Pediatría – Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu.
- Medicina General – Dr. Washington Díaz: gira a Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.
Viernes 30
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Hipódromo y Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Medicina General – Dra. Irene Baillo: San Antonio.
Médicos radicados en el interior del departamento
Pueblo Belén
- Dr. Sebastián Vieira: 26 al 31 de enero.
Villa Constitución
- Dr. Gerson Espitia: 24 al 31 de enero.
Colonia Lavalleja
- Dra. Dorcas Rolón: 26 al 30 de enero.
Pueblo Valentín
- Dr. Ramón Soto: 26 al 29 de enero.
- Dra. Sheila Bañal: cobertura los días 30 y 31 de enero.
Cerros de Vera
- Dra. Marcia Carpannessi: licencia reglamentaria hasta el 19 de febrero.
Pueblo Fernández
- Dr. Washington Díaz: 16 al 30 de enero.
