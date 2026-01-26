24.7 C
Salto
lunes, enero 26, 2026

Rondas Rurales ASSE 26 al 30/1

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
5
Tiempo de lectura: 1 min.

Rondas Rurales de ASSE: cobertura sanitaria del 26 al 30 de enero

La Red de Atención Primaria Salto de ASSE dio a conocer el cronograma de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 26 al viernes 30 de enero de 2026, con presencia de distintos equipos de salud en varias zonas del interior del departamento.

Lunes 26

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
  • Pediatría – Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.

Martes 27

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.
  • Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
  • Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.
  • Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
  • Medicina General – Dr. Washington Díaz: gira a Sarandí de Arapey.

Miércoles 28

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
  • Ginecología – Dra. Ana Gómez: Colonia Itapebí, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.
  • Ginecología – Dra. María Soneira: Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.

Jueves 29

  • Partería – Lorena Austria: Pueblo Cayetano, Pueblo Fernández, Sarandí de Arapey y Cuchilla de Guaviyú.
  • Pediatría – Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu.
  • Medicina General – Dr. Washington Díaz: gira a Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.

Viernes 30

  • Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Hipódromo y Colonia 18 de Julio.
  • Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
  • Medicina General – Dra. Irene Baillo: San Antonio.

Médicos radicados en el interior del departamento

Pueblo Belén

  • Dr. Sebastián Vieira: 26 al 31 de enero.

Villa Constitución

  • Dr. Gerson Espitia: 24 al 31 de enero.

Colonia Lavalleja

  • Dra. Dorcas Rolón: 26 al 30 de enero.

Pueblo Valentín

  • Dr. Ramón Soto: 26 al 29 de enero.
  • Dra. Sheila Bañal: cobertura los días 30 y 31 de enero.

Cerros de Vera

  • Dra. Marcia Carpannessi: licencia reglamentaria hasta el 19 de febrero.

Pueblo Fernández

  • Dr. Washington Díaz: 16 al 30 de enero.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8qag
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal