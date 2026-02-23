Rondas Rurales ASSE 23 al 27/2

Rondas Rurales de ASSE: cobertura sanitaria del 23 al 27 de febrero
La Red de Atención Primaria Salto de ASSE dio a conocer el cronograma de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 23 al viernes 27 de febrero de 2026, manteniendo la cobertura sanitaria en múltiples puntos del interior del departamento.
El esquema semanal contempla algunas licencias reglamentarias en pediatría y medicina familiar, aunque se asegura la presencia de equipos en distintas localidades.
Lunes 23
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Pediatría – Dra. Silvia Oberti: licencia reglamentaria del 2 al 27 de febrero.
Martes 24
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: licencia reglamentaria del 9 al 27 de febrero.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.
- Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
- Medicina General – Dr. Washington Díaz: Sarandí de Arapey.
Miércoles 25
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Ginecología – Dra. Ana Gómez: Colonia Itapebí, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.
Jueves 26
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio.
- Partería – Lorena Austria: Paso Potrero, Paso Cementerio, Carumbé, Paso de las Piedras, Pepe Núñez y Quintana.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia Itapebí, Colonia Lavalleja y Pueblo Biassini.
- Medicina General – Dr. Washington Díaz: Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.
Viernes 27
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Hipódromo y Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: licencia reglamentaria del 9 al 27 de febrero.
- Medicina General – Dra. Irene Baillo: San Antonio.
- Pediatría – Dra. Graciela Barrios: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
- Medicina General – Dra. Marta Errandonea: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
Médicos radicados en el interior del departamento
Pueblo Belén
- Dra. Valentina Torrens: 24 y 25 de febrero.
- Dr. Sebastián Vieira: 20 al 23 y 26 al 28 de febrero.
Villa Constitución
- Dr. Emilio Núñez: 20 al 23 de febrero.
- Dr. Gerson Espitia: 24 al 28 de febrero.
Colonia Lavalleja
- Dra. Dorcas Rolón: 23 al 28 de febrero.
Pueblo Valentín
- Dr. Ramón Soto: 23 al 26 de febrero.
- Dra. Sheila Bañal: 26 al 28 de febrero.
Cerros de Vera
- Dra. Marcia Carpannessi: 24 al 28 de febrero.
Pueblo Fernández
- Dr. Washington Díaz: 13 al 27 de febrero.
