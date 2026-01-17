30.1 C
Salto
sábado, enero 17, 2026

Rodrigo Lima fue cuarto en una multitudinaria Maratón de Reyes

Nicolas Caiazzo
45
Rodrigo Lima fue cuarto en la 47ª Maratón de Reyes, una prueba con casi 3.000 corredores que volvió a destacarse como una de las más convocantes de la región.

La 47ª edición de la Maratón de Reyes volvió a vivirse como una verdadera fiesta del atletismo regional, desarrollándose en un marco ideal para la práctica deportiva y confirmándose, una vez más, como uno de los eventos más convocantes del calendario. A pesar de que la lluvia estuvo presente durante gran parte de la jornada, las condiciones mejoraron notablemente en el horario de largada, permitiendo el normal desarrollo de la competencia, que fue completada por casi 3.000 corredores.

En lo estrictamente deportivo, la prueba ofreció un desarrollo de alta intensidad desde los primeros kilómetros. El atleta local Martín Méndez, el misionero Edgardo Franco y el uruguayo Nicolás Espinoza, oriundo de Minas, marcaron el ritmo inicial de la carrera, avanzando juntos hasta aproximadamente el kilómetro 8, según comenta la web especializada Deportes Villa Adela. Fue allí cuando Franco lanzó un cambio de ritmo decisivo que le permitió despegarse del grupo y encaminarse en solitario hacia la victoria.

En ese mismo movimiento, Espinoza logró desprenderse de Méndez, asegurando el segundo lugar, mientras que el representante local finalizó tercero. Detrás de ese trío de punta, se destacó la actuación del salteño Rodrigo Lima, quien mantuvo un ritmo sólido y regular a lo largo de todo el recorrido, logrando un meritorio cuarto puesto, posicionándose entre los mejores atletas de una competencia de altísimo nivel.

El triunfo fue para Edgardo Franco (Misiones), con un tiempo de 30:41, seguido por Nicolás Espinoza (Minas, Uruguay) con 30:54 y Martín Méndez (Concordia) con 31:14. Rodrigo Lima completó los 10 kilómetros en 32:00, confirmando su gran presente deportivo y dejando bien representado al atletismo salteño en una prueba de enorme jerarquía.

En la rama femenina, la victoria fue para Joana Navarrete, oriunda del Chaco, con un registro de 36:38. El segundo lugar correspondió a Ximena Simeone, de Puerto Yeruá, con 37:34, mientras que Daniela Penoni, de Chajarí, completó el podio con 38:14. Cuarta fue Johanna Soledad Falcón, de San Salvador, con 38:25.

El circuito recibió una valoración muy positiva por parte de los atletas y, como en cada edición, estuvo acompañado por un numeroso marco de público que volvió a darle un color especial a la tradicional Maratón de Reyes.

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

