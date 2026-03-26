Robó dinero de un comercio y fue condenado a prisión

Un hombre de 33 años fue condenado a cinco meses de prisión por robar dinero de un comercio tras forzar la puerta y quedar registrado en cámaras.

Próximo a la hora 17:00 del día 21 de marzo, personal policial fue comisionado ante una denuncia por hurto en un comercio ubicado en la zona Este de la ciudad.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el damnificado, un hombre de 37 años, quien manifestó que se había retirado del local alrededor de las 12:30 horas. Al regresar, sobre las 17:00, constató daños en la puerta de madera del establecimiento, lo que evidenciaba un ingreso forzado.

- espacio publicitario -

Posteriormente, al revisar las cámaras de seguridad, logró observar a un individuo ingresar al comercio, dirigiéndose directamente a la caja registradora, desde donde sustrajo dinero en efectivo.

Ante esta situación, se procedió a la recepción de la denuncia correspondiente y se iniciaron las actuaciones policiales para el esclarecimiento del hecho.

Finalizadas las instancias judiciales en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno, se dispuso la condena de D.A.B.G., de 33 años de edad, como autor penalmente responsable de un delito de hurto.

El imputado fue condenado a la pena de cinco meses de prisión, con vencimiento previsto para el 22 de agosto de 2026, según la liquidación provisoria, descontándose el tiempo de privación de libertad ya cumplido y con las accesorias legales correspondientes.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/4xpa