Luto - Listón negro

ROBERTO DANIEL FIORITTI DUARTE (Q.E.P.D)

Falleció el 26 de febrero 2026.


Rotary Club Salto lamenta con profundo pesar el fallecimiento del padre político de nuestro compañero Darío Menoni.

