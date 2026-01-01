Roberto Barreto Tavares (Q.E.P.D.)

Falleció el 31 de Diciembre de 2025 a los 74 años.
Casa de duelo: Proyecto Volcán Calle 3.
Sepelio efectuado hoy, 1ro de Enero de 2026 en cementerio central.
Empresa Oliden
