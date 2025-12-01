Richard Requelme y Joaquín Burutarán tienen la vía libre para seguir en Arsenal

El encuentro se produjo entre quienes fueron parte de la Dirección Técnica de Arsenal y el mando directriz, liderado por Juan José Guarino. Una manera de pasar revista a la temporada que pasó, encuadrándose en el Campeonato del Interior y el Campeonato Salteño. En el primero de los casos, Arsenal se situó entre los ocho mejores, asegurando su participación en la divisional «A» del año próximo. Tras ello, la competencia local que implicó para Arsenal una merma notoria, tanto en resultados como en rendimiento. Todo la situación fue puesta sobre la mesa y el análisis que no faltó. Como consecuencia de lo hablado y unificado en buena medida en materia de criterios del futuro, todo apunta a que Richard Requelme y Joaquín Burutarán tienen la vía libre para la continuidad en la Dirección Técnica. Arenal es de los que no variaría el mando para la temporada que viene. Hay que tener en cuenta que el Torneo de OFI es el primero en el calendario y ello amerita el desarrollo de una pretemporada que se pretende, a los efectos de producir la más saliente respuesta posible.

UNA CUESTIÓN DE GOLES

En ese encuentro de referencia no faltaron apuntes específicos. Más allá de alguna limitación en cuanto a goles a favor, es concreto es que este año Arsenal plasmó más anotaciones en relación al 2024. Se admitió como contrapartida que «el equipo mal defendió» y es en la plaza de defensas, que más de una incorporación se verificará e incluso a nivel de goleros. El primer paso parece dado, sin obstáculos: la prolongación de Richard y Joaquín. A su vez desde lo estadístico, se manejó una realidad de hecho: Arsenal terminó con escasez de puntos para la zona del descenso. A esos fines tendrá que apuntar y evitar que se acentúen los males, para no complicar la permanencia en la Divisional «A». En el 2023 Arsenal fue vice campeón salteño por primera vez. Esa versión de protagonismo, es la que Arsenal pretende reconquistar.

La espera sin vueltas: «Si cada uno defiende la suya, no hay margen para solución colectiva»

«Solamente hay que esperar. Todo hace suponer que Universitario presentará este lunes los descargos y en lo inmediato, que el Tribunal se expida. Pero puede surgir una apelación a OFI, ya sea de Gladiador o de Universitario. Si uno tiene en cuenta todos estos plazos, podría tener alguna certeza, hablo de alguna y no de toda la certeza, que el miércoles de la semana próxima podamos jugar los partidos de ida por semifinales. Es muy difícil que eso ocurra antes. Diría que lo podríamos ir descartando».

**********

Sobre el mediodía del domingo, del diálogo de EL PUEBLO con el presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, para reconocer la senda a descubrir, en medio del nuevo paréntesis del fútbol. El calendario aterrizó, tras el reclamo de Gladiador contra Universitario. Hoy lunes no se realizará sesión del Consejo Superior «y volveremos a reunirnos cuando exista una información concreta sobre los pasos que es posible dar. ¿Qué es lo que uno ve?: el afán de ser campeón. Y no digo que esté mal, digo que es lógico. Pero también que se le busca la vuelta para que una protesta pueda ser posible. En el fútbol salteño nos hemos habituado a la protesta, más allá de la divisional que sea. Si cada uno defiende la suya, no hay margen para la solución colectiva. Ocurre que el derecho a la protesta la tienen los clubes. Las reglamentaciones habilitan y contra eso no se puede. ¿Qué hay que hacer?: esperar. Podemos terminar el 20 de diciembre o podemos terminar un par de días antes de fin de año. ¿Qué otra nos queda?»

…y si en el Baby. Y si en el Consejo Único Juvenil…

-Algunas semanas atrás, en sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, el vicepresidente Miguel Rognoni, que además es presidente del Consejo Único Juvenil, señaló sin más trámite una situación de hecho. Se trata de las protestas que se fueron acumulando en el CUJ, en la categoría que fuese. Un número altísimo para un ámbito de la Liga que se supone, «más trasciende la formación y la búsqueda de mejoramientos, que el resultado mismo».

Pero en el Consejo Único no están al margen del factor dominante: el resultado. A su vez, otro ámbito donde los reclamos no faltan, es en la mismísima Liga Salteña de Baby Fútbol. No todo suele ser tan candoroso y educativo, desde el momento que los mayores «marcan la cancha y si hay que protestar para ganar en los tribunales, se protesta para ganar y punto», se dijo a EL PUEBLO. Queda en claro que los tormentos del reclamo parecen ejercer un dominio aplastante, mientras la pelota se arrincona en un plano secundario y las leyes suelen mandar. O definir tiempos….y también ilusiones. En la categoría que fuese, en la divisional que fuese….el mandamiento de vencer por sobre todas las cosas.

