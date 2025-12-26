Ricardo Pigurina: “Fue un año para encuadrar, con un mercado que se fue afirmando y respondió muy bien”

El 2025 deja un balance ampliamente positivo para Valdez & Cía., en un año que comenzó con desafíos, pero que terminó consolidándose como uno de los más favorables del último tiempo. Así lo expresó Ricardo Pigurina, gerente comercial de la firma, al analizar el comportamiento del mercado y las perspectivas hacia el próximo año.

“Arrancamos el año con algunos sobresaltos desde el punto de vista del mercado, con lo que ocurrió hacia fines del año pasado y comienzos de este, que generó cierta incertidumbre. Pero después el propio mercado se fue acomodando, los precios respondieron y el clima jugó un papel fundamental”, señaló.

Pigurina definió el 2025 como “un año para encuadrar”, destacando que “tuvo de todo, y todo lo que tuvo fue bueno”, en referencia a la evolución de los valores, la demanda sostenida y las condiciones climáticas favorables, que permitieron una operativa dinámica y ordenada.

Consultado sobre el impacto del clima en la oferta, el gerente comercial de Valdez & Cía. explicó que la disponibilidad de pasto y forraje ha sido clave en la disponibilidad de los ganados al mercado. “Cuando hay pasto, las ofertas se regulan naturalmente. Los precios son buenos y eso permite acompañar el mercado con tranquilidad. Sin dudas, es preferible este escenario a otros que ya hemos vivido”, afirmó.

En cuanto a la operativa de fin de año, Pigurina reconoció que el mercado ingresa ahora en un receso natural, propio de las fiestas. “Hoy prácticamente no hay actividad entre Navidad y los primeros días de enero. Las pantallas se detienen, queda alguna feria puntual, pero en general hay un parate bastante generalizado”, explicó.

No obstante, remarcó que el 2026 ya está en marcha. “El calendario del próximo año ya está pronto y la primera actividad del consorcio Lote 21 está prevista para el 21 de enero. Después del descanso, el mercado vuelve a ponerse en marcha rápidamente”, concluyó.

