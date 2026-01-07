19.9 C
Reyes Magos en Termas del Daymán: alta concurrencia y clima festivo

La tradicional celebración de Reyes se vivió con gran presencia de público en el principal centro termal del departamento.

Las Termas del Daymán fueron escenario de una jornada especial durante la víspera de Reyes, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron al centro termal para compartir un momento distinto con quienes eligieron el lugar para comenzar el año.

La actividad se desarrolló el lunes 5 de enero y coincidió con una importante afluencia de público. Turistas y residentes colmaron las instalaciones, generando un ambiente festivo que combinó el disfrute de las aguas termales con una de las tradiciones más esperadas por las familias.

La presencia de los Reyes Magos fue recibida con entusiasmo, especialmente por los más pequeños, que aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías y vivir de cerca una celebración cargada de simbolismo. El recorrido de los Reyes se transformó en un atractivo más dentro de la propuesta turística del complejo.

Desde la coordinación de Termas del Daymán se destacó la respuesta del público y el buen nivel de concurrencia registrado en los primeros días del año, un indicador positivo para la temporada estival.

El coordinador del centro termal, Walker Vargas, valoró la jornada y señaló que se trató de “un buen comienzo de año”, subrayando la importante presencia de visitantes y el interés sostenido tanto de turistas como de residentes.

Este tipo de iniciativas refuerzan la propuesta recreativa y turística de Termas del Daymán, apostando a actividades que integran bienestar, tradición y entretenimiento, y que contribuyen a consolidar al complejo como uno de los principales destinos del verano en la región.

