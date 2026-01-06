32.1 C
Reyes: Desarrollo Social impulsa actividades comunitarias en Don Atilio y Andresito

La propuesta se desarrollará este sábado 10 de enero, de 18 a 20 horas, con juegos, merienda y actividades recreativas para niños y familias, priorizando el encuentro barrial.

El Gobierno de Salto, a través de la Dirección de Desarrollo Social, llevará adelante este sábado 10 de enero, entre las 18 y las 20 horas, una propuesta comunitaria en el marco de la celebración de Reyes, con actividades recreativas destinadas a niños, familias y vecinos de los barrios Don Atilio y Andresito.

La iniciativa es impulsada por Desarrollo Social junto a las áreas de Deportes, Juventud y Comunicaciones, y tiene como objetivo fortalecer el sentimiento de comunidad, promover la participación barrial y acompañar el trabajo territorial que se desarrolla desde los comedores y merenderos de ambos barrios.

El director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, explicó que la propuesta busca generar espacios de encuentro y cercanía entre vecinos, especialmente en zonas donde el trabajo comunitario cumple un rol clave. En ese sentido, destacó la importancia de la participación de los niños y niñas que concurren a los comedores, así como de la comunidad en general.

Las actividades se realizarán de forma simultánea en dos puntos de la ciudad. En el barrio Andresito, el encuentro será en la Plaza Andresito, frente al merendero y comedor del barrio. En tanto, en Don Atilio, la propuesta tendrá lugar en el Centro Juvenil Don Atilio, donde también funciona un comedor comunitario.

Si bien la jornada se enmarca en la celebración de Reyes, desde la organización aclararon que no estará centrada en la entrega de regalos ni en la presencia de los Reyes Magos, sino en la convivencia, el encuentro y la participación comunitaria. Durante la actividad se compartirá una merienda y habrá juegos, inflables, animación y música, con propuestas coordinadas desde el área de Deportes y el acompañamiento de Juventud.

Marziotte subrayó que “la columna vertebral de esta actividad es la generación de comunidad, la cercanía entre vecinos y la participación de los gurises”, remarcando además la importancia de que las familias se involucren y compartan un espacio común.

El director adelantó que estará presente acompañando el desarrollo de las actividades en ambos barrios, junto a los equipos técnicos del Gobierno de Salto, reforzando así el trabajo territorial que se viene realizando en la zona.

