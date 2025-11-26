Reunión en Paysandú por la implementación de una tarifa diferencial de UTE

- espacio publicitario -

Una delegación del litoral norte participó este martes de una reunión en la Junta Departamental de Paysandú para avanzar en un planteo considerado clave para el desarrollo regional: la creación de una tarifa diferencial de UTE para los departamentos del norte del país.

En el encuentro estuvieron presentes los ediles Celia Bottaro y Jesús Grasso, junto al presidente de la Comisión de Desarrollo, Néstor Tecco, y la secretaria Lorena Méndez. La instancia permitió presentar formalmente un proyecto que propone una rebaja en la tarifa eléctrica, fundamentada en las particularidades productivas y sociales que caracterizan a esta zona del país.

La iniciativa apunta a mejorar la competitividad regional, aliviar costos para las familias y fortalecer al comercio y la industria, sectores que vienen planteando históricamente la necesidad de condiciones más equitativas frente al resto del territorio nacional.

Desde la delegación se valoró la apertura de la Junta Departamental de Paysandú para recibir la propuesta y habilitar su análisis. El planteo, sostuvieron, representa un paso importante en la búsqueda de mayor equilibrio territorial y en la construcción de herramientas que permitan seguir impulsando el desarrollo del norte.

