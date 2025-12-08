Reparación de tuberías afectará el suministro de agua en Barrio Artigas este martes

- espacio publicitario -

En la ciudad de Salto, OSE anunció que realizará trabajos de reparación en la red de distribución, una intervención que —según informó el organismo estatal en su comunicado— generará afectaciones temporales en el servicio de agua potable.

La zona comprometida abarca el Barrio Artigas, desde calle Pascual Harriague hasta el bypass de Ruta 3, y desde calle Juan Mompey hasta Instrucciones del Año XIII. De acuerdo con la información brindada por OSE, la interrupción del suministro se producirá este martes 9 de diciembre, entre las 07:00 y las 12:00 horas.

El ente adelantó que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse episodios puntuales de turbiedad debido a las maniobras realizadas en la tubería. En caso de que surjan inconvenientes posteriores, OSE recomendó comunicarse con el Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde celulares, para recibir asistencia.

Finalmente, la empresa advirtió que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos y reprogramados.

