Renuevan iluminación en costanera y centro de Termas del Daymán

Comenzó el recambio de luminarias en la costanera y microcentro de Termas del Daymán, donde se instalan equipos LED de mayor potencia para mejorar seguridad y visibilidad.

Comenzó el recambio de iluminación en la costanera y el microcentro de Termas del Daymán

El Departamento de Servicios Públicos del Gobierno de Salto inició el recambio del sistema de iluminación en la costanera y el microcentro de Termas del Daymán, una intervención que busca mejorar la seguridad, la calidad del espacio público y la experiencia de vecinos, residentes y turistas.

Según informó el supervisor general del área, Wilson de Mattos, los trabajos consisten en la sustitución de focos LED de 35 watts por nuevos equipos de 90 watts, lo que permitirá alcanzar una mejora superior al 100% en los niveles de iluminación en estas zonas estratégicas de uno de los principales centros turísticos del departamento.

La actualización del sistema lumínico optimiza la visibilidad nocturna y contribuye a generar entornos más seguros y agradables para quienes transitan, viven o visitan el centro termal. La costanera y el microcentro concentran buena parte de la actividad social, comercial y turística, por lo que el recambio representa un avance significativo en materia de infraestructura urbana y servicios.

De Mattos destacó que estas acciones forman parte de una política sostenida de mejora del alumbrado público, orientada a acompañar el desarrollo turístico y fortalecer los espacios públicos, especialmente en zonas de alta afluencia durante todo el año.

