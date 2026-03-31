Remontar en el Liebig’s

El desafío de la épica y el peso de las ausencias

El camino hacia la gloria en la Copa de Selecciones del Interior siempre exige un peaje de sacrificio, y para Río Negro, el costo ha subido de precio tras el primer asalto en el Parque Dickinson. Tras caer ante Salto, la «Albicelete» regresó a Fray Bentos con la urgencia de quien no tiene margen de error, pero con el peso de ausencias que tocan la columna vertebral del equipo.

La planificación del partido de vuelta se trahsrformará en un desafío táctico de primer nivel. Río Negro no solo debe revertir el marcador, sino hacerlo sin tres piezas que definen su identidad en el campo:

Liderazgo herido: La ausencia del capitán Bruno Silva deja un vacío de mando en la mitad de la cancha, ese equilibrio necesario para manejar los tiempos cuando la presión del reloj empiece a jugar.

La ausencia del capitán Bruno Silva deja un vacío de mando en la mitad de la cancha, ese equilibrio necesario para manejar los tiempos cuando la presión del reloj empiece a jugar. Muro defensivo: Sin el zaguero Zoryez, la última línea pierde centímetros y oficio, obligando a una reestructuración inmediata para contener el ataque salteño.

Sin el zaguero Zoryez, la última línea pierde centímetros y oficio, obligando a una reestructuración inmediata para contener el ataque salteño. La baja de Bryan Osores: La lesión en el brazo del delantero le quita al equipo una variante de peso y potencia ofensiva, un factor crítico cuando se está obligado a marcar.

El desafío de la épica y el peso de las ausencias



Río Negro venía con el pecho inflado tras las sólidas imposiciones ante el clásico rival, Paysandú, donde el equipo mostró su mejor versión: orden, contundencia y esa «mística» fraybentina. Sin embargo, el choque en el Dickinson fue un baño de realidad. Salto logró desconectar los circuitos de juego de la visita, propinándole una derrota que corta el envión anímico y lo obliga a replantearse la estrategia.



En Fray Bentos están convencidos que para meterse en la final, el equipo deberá apelar a dos factores fundamentales:

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– Recuperar la esencia: Volver al juego asociado y a la solidez defensiva que lo trajo hasta aquí. Para ellos, el Liebig’s debe volver a ser una fortaleza infranqueable.

Volver al juego asociado y a la solidez defensiva que lo trajo hasta aquí. Para ellos, el Liebig’s debe volver a ser una fortaleza infranqueable. – Eficacia máxima: Con bajas en el ataque, cada oportunidad generada debe terminar en la red. No hay espacio para el desperdicio frente a un rival como Salto.

Con bajas en el ataque, cada oportunidad generada debe terminar en la red. No hay espacio para el desperdicio frente a un rival como Salto. – El dato: La mística del Parque Liebig’s será el jugador número 12. La hinchada albiceleste sabe que, en estas instancias, el aliento desde la grada es capaz de suplir cualquier ausencia por lesión o sanción. Río Negro contra las cuerdas, es cosa concreta ¿Logrará el equipo de la capital del departamento revertir la adversidad y sellar su pasaje a la final? El Liebig’s dictará sentencia. Es después de todo, la interrogante que llama a la puerta.

Divisional B en la Liga Salteña de Fútbol Sala:Palomar y Albion; el partido del tiroteo…¡9-8!

La Divisional B de la Liga Salteña de Fútbol Sala no da tregua. En una jornada marcada por altas temperaturas y una diferencia de jerarquía en algunos cruces, los equipos siguen perfilándose de cara a la definición.

La fecha dejó un promedio de gol altísimo y partidos que mantuvieron la incertidumbre hasta el pitazo final, en algunos casos. Desde EL PUEBLO, una manera de tener en cuenta lo que pasó.

Los Resultados de la Jornada

📊 Resultados y análisis

Partido Resultado Comentario Huracán vs Barcelona 7 – 5 Huracán se quedó con un duelo clave y muy parejo. Cerro vs River Plate 11 – 1 La goleada de la fecha; superioridad absoluta del “Villerito”. Palomar vs Albión 9 – 8 El partido más vibrante, definido por la mínima diferencia. Barrio Artigas vs Fénix 10 – 3 Contundencia total de Barrio Artigas para sumar de a tres. Juventus vs Paso del Bote 4 – 2 Un trámite más cerrado donde la “Juve” supo administrar la ventaja.



PARA EL APUNTE



Poder ofensivo: Cerro se llevó todos los aplausos de la fecha tras propinarle un contundente 11-1 a River Plate, demostrando que es un serio aspirante y que tiene la mira bien calibrada.

El partido de la fecha: Sin duda, el choque entre Palomar y Albión se robó la atención de los espectadores. En un intercambio de goles incesante, Palomar logró imponerse 9-8, llevándose tres puntos de oro en un encuentro que pudo ser para cualquiera.

Consistencia: Barrio Artigas también alcanzó la doble cifra en su marcador personal al vencer 10-3 a Fénix, reafirmando su buen momento ofensivo. Por su parte, Huracán supo sufrir para ganarle a un duro Barcelona por 7-5.

Cierre de fecha: En un duelo más táctico y de menos espacios, Juventus derrotó a Paso del Bote por 4-2, cerrando una jornada que acomoda las piezas en la tabla de posiciones de la «B». Con estos resultados, la lucha por el ascenso y la clasificación a los Play-offs se vuelve cada vez más estrecha, obligando a los equipos de mitad de tabla a no ceder más puntos en las fechas venideras.

Cuando el palomar vuela alto: Hindú; el que los domina

Pos. Equipo Puntos 1 Hindú 7 2 Saladero 6 2 Progreso 6 2 Sud América 6 2 Tigre 6 6 Deportivo Artigas 4 6 San Eugenio 4 8 Chaná 3 8 Dublín Central 3 8 Cerro 3 8 Palomar 3 12 El Tanque 1

El fútbol de ascenso en Salto tiene esa mística particular donde la paridad suele ser la norma, pero tras cumplirse la tercera fecha de la Divisional Primera B, hay un equipo que ha decidido romper el libreto y dar un golpe sobre la mesa: Hindú.

Con 7 unidades, el equipo dirigido por Maicon Rodríguez no solo se mantiene invicto, sino que se ha quedado con el liderazgo absoluto de la tabla, aprovechando los traspiés de quienes lo escoltaban, como Saladero y Tigre, que no pudieron sostener el ritmo de punta tras la segunda jornada.

LA SOLIDEZ COMO ARGUMENTO

Lo de Hindú no es casualidad. Haber sumado 7 de los 9 puntos en disputa habla de un equipo que ha sabido interpretar los momentos de los partidos. En una divisional donde los campos de juego suelen proponer batallas físicas y los resultados se deciden por detalles, la efectividad de sus delanteros y el orden defensivo están marcando la diferencia.

UNA TABLA QUE NO DA TREGUA

Si bien Hindú hoy mira a todos desde arriba, la «B» es una carrera de largo aliento y con obstáculos constantes:

* La paridad: Solo un par de puntos separan al líder de un pelotón que acecha.

* El peso de la historia: Equipos con tradición de «B» están buscando su lugar, lo que garantiza que cada fin de semana sea una «final».

LA CONCLUSIÓN

Es prematuro hablar de ascensos, pero es imposible ignorar el mensaje que está enviando Hindú. El liderazgo en solitario le otorga una inyección anímica fundamental y traslada la presión a sus perseguidores.

Por ahora, en Hindú hay motivos para sonreír. El equipo tiene identidad, tiene los puntos y, sobre todo, tiene la confianza de saber que hoy por hoy, el camino al ascenso pasa por intentar bajar al único puntero.

Dos imposiciones y un empate. Mientras que en la «B» la palpitación existe. Es la cuarta fecha que se viene.

Palomar vs Chaná.

Deportivo Artigas vs Tigre

Hindú vs Dublín Central.

El Tanque vs Saladero

Progreso vs San Eugenio.

Cerro vs Sud América.

Campeonato Salteño Femenino….y fue 6-0: Ferro Carril para todos los gustos

Fue el inicio del Campeonato Apertura en el Fútbol Femenino. Los tres partidos y una goleada.

Fútbol Femenino – Torneo Apertura

Comenzó el campeonato

📊 Resultados – Primera fecha

🏟️ Parque Luis T. Merazzi

Partido Resultado Ferro Carril vs Fénix 6 – 0

Goles:

Tamara Teodoro (2), Nazarena Romero, Monse Ferreira, Rocío Furtado y Rocío de los Santos.

🏟️ Universitario

Partido Resultado Universitario vs Peñarol 1 – 1

Goles:

Alexandra Fedorchuk (Universitario) y Jessica Alzugaray (Peñarol).

🏟️ Parque Rufino Araújo

Partido Resultado Ceibal vs Nacional 0 – 0

🔜 Segunda fecha

Partido Ceibal vs Fénix Nacional vs Peñarol Universitario vs Ferro Carril

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