Remeros salteños brillaron en Paysandú

Remeros salteños se hicieron presentes de gran manera en la segunda fecha del Campeonato Nacional de Remo organizado por Club Remeros Paysandú en su 125 aniversario y avalado por la Federación Uruguaya de Remo.

Estuvieron presentes más de 150 remeros de 8 clubes del país en esta gran etapa que unió 2000 metros de costa sobre el Río Uruguay en pleno caudal hasta las costas casi del club remeros en la Playa Park de la costa sanducera.

Club Remeros Salto estuvo presentes con varios chicos en diversas categorías y absolutamente todos tuvieron la posibilidad de competir de forma excelente, ya que todos, además de la participación, obtuvieron podios.

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Diario El Pueblo accedió a la palabra del entrenador cubano radicado en Uruguay hace muchos años, Frank Piñón, que expresó: “Estuvo lindo hoy, segunda fecha, recién está comenzando todo. Hoy vinimos con un grupo un poco reducido, no vinimos con muchos atletas, pero salieron muy bien, se vio buena actitud, remando bien prolijo, pudimos sacar algunas de oro, otras de plata”.

Piñón añadió: “La mayoría se fueron con medalla, casi todos en general. Y calculo que es una muy buena etapa, una segunda etapa para arrancar bien. Ya en la tercera, que es Carmelo, creo que va a andar mejor. Solo vinieron seis remeros y categoría juveniles, menores y sub-15 y un sub-13. Siempre son más, pero también está el Sudamericano Juvenil en Brasil que complicó un poco”.

Frank añadió:” En el club hay una cantidad bastante importante de chicos, lamentablemente nosotros no tenemos apoyo de la intendencia, solo del club y nos basamos mucho en la escuelita. Trabajo en el verano sobre todo con escuelita, con niños más chicos, es la cantera que podemos tener”.

El entrenador también subrayó: “Este año, por ejemplo, fue el Salto-Rema que se abrió el club al público de afuera y nos da cinco becados. Todavía no se nos ha incorporado, pero calculo que cuando se nos incorpore va a ser una buena opción, lo venimos haciendo desde el 2019 se está haciendo Salto-Rema, que se hace un año sí, un año no. Y es muy bueno porque le da otra visión a otros socios que no pueden ser parte del club remero, pero el club remero también permite que otros socios de afuera puedan estar y ser parte del club”.

Finalizó Frank: “Pensamos que el Campeonato Uruguayo va a ser en Mercedes, no sé dónde va a ser, pero calculo que va a ser en Mercedes. Esto recién empieza ahora, nos quedan todavía dos fechas más y después hay un corte por el invierno y arrancamos con la segunda etapa. Lo bueno es el indoor, El Campeonato de Remoergómetro que este año calculo que va a salir también”.

El año recién comienza para el remo salteño, pero por consultas e inscripciones pueden hablar con Salto Rowing o el mismo Club Remeros Salto para conocer más sobre uno de los deportes que más medallas ha dado a nuestro país, lo bueno que hoy se contó con Felipe Klüver, campeón mundial que vino por el Club Remeros Mercedes con vistas a seguir compitiendo de manera internacional y pensando en los próximos Juegos Suramericanos en Santa Fe en el mes de setiembre.

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