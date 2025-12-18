Remate Virtual del Norte cerró el 2025 con un remate exitoso y balance altamente positivo

- espacio publicitario -

Remate Virtual del Norte (RVN) concretó este martes su remate número 57, realizado desde el Salto Polo Club, marcando el cierre de un 2025 intenso y altamente positivo para el consorcio, que logró cumplir nuevamente con el objetivo de realizar un remate mensual durante todo el año.

En diálogo con el Dr. Ignacio Beriau, director de la firma Enrique Beriau Negocios Rurales, destacó la importancia de este logro: “Poder cumplir un año más con un remate por mes nos deja muy conformes, porque creemos que eso hace a seguir imponiendo la herramienta, estar presentes y brindarles a los clientes una alternativa sólida para comercializar sus ganados”.

Alto porcentaje de colocación y valores destacados

El último remate del año presentó un alto porcentaje de colocación tanto en vacunos como en lanares, quedando sin vender únicamente dos lotes de lanares y un lote de terneras y un lote de novillos pesados por no alcanzar las pretensiones vendedoras.

Beriau subrayó los muy buenos valores alcanzados, especialmente en la categoría de machos, mientras que la demanda se mostró algo más selectiva en hembras. Entre los precios destacados se encuentran las Piezas de cría a US$ 610; los terneros a US$ 3,10 por kilo y las terneras a US$ 3,13 por kilo.

“Fue un gran remate, con valores que nos sorprendieron gratamente y que confirman el buen momento del mercado”, afirmó el martillero.

Clima, pasturas y una oferta más selectiva

Consultado sobre la dinámica del mercado, Beriau explicó que la excelente primavera y la abundante disponibilidad de forraje, especialmente en el norte del país, han incidido directamente en la actitud de los vendedores.

“Las buenas condiciones climáticas permiten tomar decisiones con más tranquilidad. Si no se llega a un valor satisfactorio, el productor puede esperar, y eso explica que en algunos remates haya algún lote que quede sin vender”.

Esta realidad también ha generado una oferta algo más escasa, aunque el consorcio ha logrado mantener volúmenes interesantes y remates ágiles durante todo el año.

Un 2025 de desafíos y trabajo en equipo

Más allá de los remates mensuales, Remate Virtual del Norte desarrolló durante 2025 ventas especiales y remates de cabaña, entre ellos los de Cabaña El Retiro de la familia Errandonea y la venta de toros de Genética Productiva de la familia Silva Leggire, ampliando su agenda y consolidando su presencia en distintos segmentos del mercado.

Asimismo, Beriau destacó la incorporación de Manuel Brutarán al equipo de trabajo:

“Se integró muy bien al grupo y eso es fundamental. Hemos formado un consorcio donde el trabajo en equipo, el compromiso y la seriedad son la base”.

“Terminamos el 2025 trabajando, con un remate muy exitoso y con ganas de redoblar esfuerzos para el año que viene”, concluyó Beriau.

El próximo remate del consorcio salteño está previsto, para fines de enero, entre el 28 y 29, dando inicio a un nuevo año de actividad.

