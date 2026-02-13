Rematazo de La Magdalena: 145 carneros Merino a US$ 1.328 de promedio

Remate anual de Cabaña La Magdalena en Salto logró 100% de ventas y promedios destacados en Merino y Poll Merino Australiano, con fuerte selectividad por genética y amplia participación de productores del Norte del país.



Con muy buena presencia de productores, cabañeros y clientes tradicionales, en la Agropecuaria de Salto se desarrolló el 22° remate anual de la Cabaña La Magdalena de Los Tordos, instancia en la que se comercializaron vientres y reproductores Merino y Poll Marino Australiano con colocación total de la oferta y un trámite dinámico, en un mercado que mostró fuerte selectividad por calidad genética.

La actividad comercial fue conducida por las firmas Correa y San Román y el escritorio Roberto Bertsch Negocios Rurales, en una jornada que además tuvo un momento de reconocimiento tras el reciente fallecimiento del fundador de la firma del departamento de Artigas. El homenaje a Roberto Bertsch previo al comienzo de las ventas fue realizado por Diego Otegui, quien destacó su aporte al desarrollo de la genética ovina nacional.

- espacio publicitario -

En pista, bajo la conducción de Martín San Román y posteriormente de Juan Cruz Lorenzelli, se ofrecieron de arranque el 50% de dos Padres Planteleros. El primero se comercializó en US$ 8.500, adquirido por la firma Tarova SAS y el segundo ejemplar se colocó en US$ 5.600, siendo comprado por José Joaquín Guggeri.

Luego se vendieron 12 carneros y borregos de alto nivel genético destinados a planteles e inseminación, con valores que oscilaron entre US$ 1.000 y US$ 6.200, alcanzando un promedio de US$ 2.975. En tanto, los 133 borregos de campo promediaron US$ 1.088, con un máximo de US$ 5.600 y un mínimo de US$ 500. De esta forma, los 145 reproductores machos comercializados cerraron con un promedio general de US$ 1.328.

En la categoría vientres, el mercado mantuvo firmeza y agilidad. Las 79 borregas MO con datos EPD promediaron US$ 354; 13 borregas MO con flock testing US$ 318; 45 borregas sin tatuar con EPD US$ 276; 20 ovejas planteleras con EPD US$ 289; y 45 borregas generales de 4 a 6 dientes se vendieron en un solo martillazo y promediaron US$ 205. En total, se colocaron 202 vientres a un promedio general de US$ 295.

Satisfacción y consolidación genética

Tras la actividad, Otegui destacó la contundencia del negocio: “Muy contento, la verdad que imponente el remate, mucha gente, muchos amigos y clientes consecuentes de la cabaña. Se vendió todo muy ágil y a muy buenos promedios”.

El principal de la cabaña destacó además la continuidad genética en manos de cabañas amigas, la incorporación de nuevos productores y la fuerte selectividad del mercado, tanto en machos como en hembras, con animales que tendrán destino en distintas zonas del país, principalmente en el norte.

Un remate consolidado en el calendario Merino

Por su parte, Carlos Martín Correa destacó el nivel de la oferta y la convocatoria lograda: “Fue el remate Merino con más gente que hemos tenido de La Magdalena. Un nivel excepcional en conformación y presentación, con carneros muy bien preparados y una dispersión para todo el país”.

El director remarcó además el valor genético del material comercializado, señalando que se trata de años de trabajo de selección que hoy se reflejan en los valores obtenidos.

En tanto, Arturo Salines en representación de la firma Bertsch, señaló que se trató de uno de los mejores remates de los últimos tiempos: “100% de ventas, con promedios muy importantes tanto en machos como en hembras y una gran diversificación de clientes, con fuerte presencia de cabañas del norte que volvieron a confiar en la genética de La Magdalena”.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/c228