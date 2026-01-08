Reinauguraron la Piscina Nº 8 de Rincón de Valentín, única piscina pública del interior del departamento

Autoridades departamentales participaron de la jornada de reinauguración de la Piscina Nº 8 de Rincón de Valentín, la única piscina pública ubicada en el interior del departamento, que volvió a estar en funcionamiento tras un importante proceso de reacondicionamiento de sus instalaciones.

El director de Descentralización del Gobierno de Salto, Daniel Galliazzi, informó que las tareas realizadas incluyeron la aplicación de pintura nueva, la reparación de los baños, el recambio de cañerías y la renovación de filtros, permitiendo dejar la piscina en condiciones óptimas para su uso. En ese marco, Galliazzi destacó el trabajo conjunto con la Dirección de Deportes y agradeció especialmente al coordinador Marcelo García da Rosa y a su equipo por el acompañamiento permanente.

“Es una felicidad poder reinaugurar esta piscina y verla nuevamente en uso. Este es un puntapié inicial para seguir acercando más servicios y propuestas al interior del departamento”, señaló Galliazzi, subrayando la importancia de fortalecer la presencia del Gobierno departamental en el territorio.

- espacio publicitario -

Por su parte, el coordinador de Deportes, Marcelo García da Rosa, manifestó su satisfacción por la reinauguración y resaltó el trabajo articulado que se viene realizando con la Dirección de Descentralización. “Venimos desarrollando un trabajo muy intenso, prácticamente meteórico, teniendo en cuenta el estado en que encontramos las piscinas”, expresó.

García da Rosa remarcó que el proceso implicó un gran esfuerzo, coordinación y muchas horas de trabajo, y afirmó que “ver hoy a los niños disfrutando de la piscina es una satisfacción muy grande”. Además, destacó el valor simbólico del espacio, al tratarse de una piscina emblemática y la primera piscina pública del interior profundo del país.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/efub