Reina del Carnaval de Salto 2026: últimos preparativos

La Elección de la Reina del Carnaval de Salto 2026 transita sus últimos aprontes de cara al certamen que se realizará este sábado 24 de enero. Desde las 20:30 horas, las escalinatas del Palacio Córdoba se vestirán de fiesta para coronar a la soberana de la máxima celebración popular de los salteños.

El evento contará con una grilla artística que acompañará la noche: la presencia del conjunto Samba No Pé, la musicalización del DJ salteño Mario Panissa y el cierre a cargo de la banda Don César, en un espectáculo pensado para realzar el brillo del certamen.

Desde la organización se destacó el trabajo sostenido que se viene realizando junto a las aspirantes, en un proceso definido como de “preparación cuidada y profesional”, con el objetivo de llegar al desfile final en igualdad de condiciones.

En ese marco, el pasado fin de semana se desarrolló una sesión fotográfica en el Club de Polo La Calandria, donde, en un entorno natural y distendido, las jóvenes bellezas salteñas mostraron calidez y simpatía, anticipando el clima festivo que rodea al Carnaval.

La coordinadora del certamen, Evangelina Lechini, señaló que en las últimas semanas “se han intensificado los ensayos y la puesta en escena, buscando nivelar la experiencia de las participantes, algunas de las cuales debutan en este tipo de desfiles”.

En ese sentido, explicó que las aspirantes reciben clases de samba, candombe y pasarela, a cargo de las profesionales Yamila Portuguez, Lourdes González y Sofía González, además de contar con una agenda de ensayos reforzada durante la semana.

La Elección de la Reina del Carnaval de Salto 2026 se cumplirá así en un escenario de primer nivel, con un majestuoso marco natural que realzará la presentación de las aspirantes al cetro de la fiesta popular. Salto comienza, de este modo, a vivir plenamente su Carnaval 2026.

