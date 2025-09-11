Regresos y debuts en el Superturismo Uruguayo: El Pinar recibe las fechas 9 y 10

- espacio publicitario -

El Superturismo Uruguayo vuelve tras el receso de invierno con regresos históricos y un debut esperado. El Pinar será sede este fin de semana antes de las definiciones en Rivera y Mercedes.

REGRESOS Y DEBUTS APRONTANDO LA GIRA

Buenas noticias para el Superturismo Uruguayo en el comienzo de la recta final, despidiéndose de El Pinar hasta la definición de diciembre. Rivera y Mercedes nos esperan en las citas de octubre y noviembre.

Quedaron bastante lejos en la memoria las victorias de Gastón Irazú y Facu Ferra en la cita anterior, viviendo el más habitual en estos tiempos receso de invierno, con un mes de agosto sin competencias en lo que a AUVO refiere. Por lo tanto, se espera un gran marco de público para el próximo fin de semana en El Pinar, donde estarán en disputa las Fechas 9 y 10 de la temporada 2025, organizadas por la Asociación Uruguaya de Volantes y fiscalizadas por la Federación de Automovilismo Deportivo Uruguayo (FADU).

JOAQUÍN CAFARO Y FACUNDO FERRA DESTACADOS EN BUENOS AIRES EN LA CLASE 2 DEL TN

Dos de los “hijos pródigos” del Superturismo Uruguayo no tuvieron mejor idea que correr juntos la fecha con pilotos invitados en el TN Clase 2 de la República Argentina, en el coliseo porteño Oscar y Juan Gálvez. El Campeón 2023 y el actual líder del torneo 2025 se midieron frente a más de 40 tripulaciones, logrando una victoria y un segundo puesto. Esto deja en lo más alto la participación del binomio 100% uruguayo en una de las categorías más competitivas de la vecina orilla.

Desde la categoría queremos hacer llegar el agradecimiento a ambos pilotos por el esfuerzo y el nivel demostrado representando a todo un país, y felicitarlos por el logro, deseando el mayor de los éxitos a Joaquín en lo que resta de la temporada en la categoría donde lo tiene peleando la corona.

UN DEBUT Y ESPERADOS REGRESOS

Uno de los históricos de la categoría vuelve el fin de semana de carreras. Se trata nada menos que de Alfredo Mariño, que volverá a calzarse el mameluco para las fechas 9 y 10. Inicialmente sería solo por este fin de semana, pero si todo va bien veremos cómo sigue el año para Alfredo.

Quien va definitivamente a debutar es Guillermo Larrañaga, con un Ford Fiesta bajo la estructura del equipo de los Hnos. Cabarcos. Varias jornadas de pruebas, esperamos, le permitan encontrarse a gusto en esta primera puesta en pista de un auto que supo ganar bajo la estructura de Viernes Competición (Salto).

Otro que vuelve, luego de un gran 2023 en la estructura del TGR y de haber estado en el TC 2000 de Argentina (debut con podio), y hoy ser elegido por muchos equipos para probar sus autos, es Ignacio Teske. El joven de Paysandú se suma a la estructura de Fontes Chevrolet, ante la ausencia de Cyro Fontes por este fin de semana. Según se manifestó, Bonnin corre el auto que utiliza habitualmente Cyro, y Juani Teske va al que utilizaba Bonnin.

A la espera de correr con su nueva máquina está Alfredo Noceti. El piloto, que este año se sumó al Cooper Racing, está intentando junto a su equipo finalizar la posibilidad de poner en pista su Onix 0 km, construido en la estructura de Gaby Rodríguez. De llegar a probar en la jornada, se decidirá en la noche si participa o no de la actividad del fin de semana; en caso contrario, volverá en la fecha de Rivera.

Vuelve también en esta fecha Gonzalo Reilly con el Ford Fiesta, a partir de esta carrera bajo la estructura de otro exitoso y referente del Superturismo: Alberto Plaván. No hay duda de que es muy grato que vuelva a estar al frente de un equipo, por primera vez en esta nueva era del Superturismo.

Los horarios de entrenamientos y clasificaciones nuevamente sufrieron algunas variaciones respecto a los habituales.

Ambas carreras se podrán ver en vivo a través de Canal 4 o por el Facebook de AUVO.

HORARIOS

VIERNES 12 de SETIEMBRE

17:00 – 17:45 Entrenamiento

SÁBADO 13 de SETIEMBRE

08:30 – 08:50 Entrenamiento (excepto 8 primeros rankeados)

09:55 – 10:15 Entrenamiento

11:50 – 12:00 Clasificación PRIMEROS RANKEADOS

12:05 – 12:15 Clasificación SEGUNDOS RANKEADOS

15:20 Carrera (14 vueltas o 35 min. + 1 vuelta)

DOMINGO 14 de SETIEMBRE

10:25 – 10:45 Entrenamiento

12:25 – 12:35 Clasificación SEGUNDOS RANKEADOS

12:40 – 12:50 Clasificación PRIMEROS RANKEADOS

16:15 Carrera (18 vueltas o 35 min. + 1 vuelta)