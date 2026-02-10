Refuerzan la seguridad en Barrio Nuevo Uruguay tras nuevos actos de vandalismo

Autoridades y el Club de Leones acordaron más patrullajes y mejoras urbanas tras los daños sufridos por el Merendero Andresito en Barrio Nuevo Uruguay.

Diario EL PUEBLO dialogó con integrantes del Merendero Andresito sobre la reunión mantenida con representantes del Gobierno de Salto y jerarcas de la Jefatura de Policía, en el marco de la preocupación generada por los reiterados hechos de vandalismo registrados en el Barrio Nuevo Uruguay.

El encuentro se desarrolló este lunes y contó con la participación del Jefe de Policía, Fabián Severo actual, directores de la Policía, integrantes del Club de Leones Filial Andresito, el Director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, y otras autoridades locales. La instancia tuvo como objetivo principal analizar la situación de seguridad del barrio y coordinar acciones ante los recientes daños sufridos por el Merendero Andresito.

El merendero, que funciona bajo la órbita del Club de Leones Filial Andresito del Club de Leones Salto Los Azahares, brinda diariamente merienda, contención y acompañamiento a más de 65 niños y niñas. En los últimos días, el espacio fue víctima de importantes destrozos que generaron alarma entre vecinos y organizaciones sociales, no solo por las pérdidas materiales sino por el impacto social que implica afectar un lugar clave para decenas de familias.

Durante la reunión se intercambió información sobre el estado actual del merendero, así como sobre el entorno del barrio y la realidad operativa de la Seccional 4ª. En base al análisis de los delitos registrados en la zona, las autoridades resolvieron reforzar los patrullajes y avanzar en una mayor coordinación entre las distintas instituciones, con el fin de prevenir nuevos hechos y mejorar el control territorial.

Asimismo, se iniciaron gestiones con el Director de Servicios Públicos, Carlos Ayuto, para mejorar la iluminación y la higiene del barrio, factores considerados fundamentales para fortalecer la seguridad. Desde las autoridades se subrayó que estas medidas requieren también el compromiso de los vecinos, por lo que se trabajará de forma conjunta con los integrantes del Club de Leones Filial Andresito.

Desde el Club de Leones se destacó que el Merendero Andresito es mucho más que una estructura edilicia: es un espacio de encuentro, cuidado y apoyo comunitario sostenido por el trabajo voluntario. En ese sentido, remarcaron la importancia de proteger estos espacios solidarios y de que los hechos de vandalismo sean esclarecidos para evitar que queden impunes.

La instancia dejó planteada una agenda de trabajo articulado entre autoridades y organizaciones sociales, orientada a reforzar la seguridad, mejorar el entorno urbano y acompañar a la comunidad del Barrio Nuevo Uruguay en la defensa de sus espacios de contención social.

