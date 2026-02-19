Reencontrando a Bosco Frontán, para jugar, para golear….

El fútbol salteño también padeció ¡a aquel «relojero» de la precisión!

Fue días atrás, en el marco de la actual edición de Rutas de América, cuando ÉL fue descubierto en el balneario Las Cañas en Río Negro. Ahí está Bosco Frontán, con Julio César Torres y Carlos Benancour Zabala, los dos colegas integrantes del equipo periodístico de Radio Nacional. Es casi obvio remarcar que Julio es salteño y su vínculo afectivo con EL PUEBLO, es un registro de años. Por eso, el reenvío de esta foto. Es sumar desde ese ayer a BOSCO FRONTAN. Cuando jugaba, el fútbol se escribía con trazos de pincel sobre el césped. En el Paysandú de los 80, Bosco no corría, él navegaba los campamentos del Litoral con la elegancia de quien conoce secretos que el resto apenas sospecha.

Fue la partitura de un «10» como Bosco Frontan

El arte de la Gambeta

Bosco no jugaba para avanzar metros, jugaba para desafiar la lógica. Su gambeta era un verso improvisado; un quiebre de cintura que dejaba al defensa buscando la sombra de la pelota mientras él ya se había marchado hacia el horizonte. Había en su juego una rebeldía silenciosa, la del artista que se niega a que el fútbol sea solo

fuerza y sudor.

EL AROMA DE LOS CAMPAMENTOS

En la década de los 80, los Campamentos del Litoral eran el escenario de una épica regional, y Bosco era un protagonista místico. Bajo el sol sanducero, su figura se agigantaba. No era solo el gol, era el estruendo del silencio que quedaba en la tribuna después de una de sus pinceladas. Representaba ese fútbol del interior: puro, barrial y, a la vez, aristocrática por derecho propio. No pocas veces Bosco Frontán jugó en el Dickinson, tanto en la defensa de la selección de Paysandú, como en el equipo que fuese. Delantero y goleador. No pocas veces el fútbol salteño lo padeció: verdad sin discusión.

EL GOL COMO DESENLACE

Para Frontan, el gol no era una estadística, era la conclusión natural de una obra. Si el fútbol es un lenguaje, Bosco hablaba en metáforas. Un pase suyo podía romper tres líneas de presión; un remate suyo tenía la precisión de un relojero y la fuerza de un anhelo colectivo.

«Hay jugadores que se olvidan al cerrar la planilla del domingo. Hay otros, como Bosco, que se quedan a vivir en el relato de los abuelos, en la memoria del Estadio Artigas y en cada pelota que, por capricho del destino, se niega a ser tratada sin cariño»

alguna vez se escribió….

Bosco Frontan fue, en definitiva, el recordatorio de que en el fútbol la belleza es el camino más corto hacia la eternidad.

Fútbol Sala Femenino: el que está volviendo

Después de la tregua decretada, el fútbol Sala a nivel Femnino, es el que retorna. Será mañana viernes 20 de febrero, jugándose la primera fecha de la segunda rueda en el Gimnasio de Nacional de Fútbol Club. Desde la presidencia de la Liga (José Gabriel de los Santos), a EL PUEBLO, con esta programación para tener en cuenta.

20 y30 hs CAAS vs PASO DEL BOTE

22 hr HURACÁN vs TIGRE

-En Masculino en tanto, con el Fútbol Sala igualmente jugando, tanto el sábado como el domingo propio. En la Divisional «A» , la octava fecha de la primera rueda y en la Divisional «B», la novena fecha de la primera rueda.

Mateo Caballero, a los 18 años: «Fuerte y tiempista»; ¡»naranjero» sin techo!

«MATEO CABALLERO tiene 18 años y ha sido de los puntos más altos de Defensor Sporting en este arranque de Apertura. Tiene una prestancia y seguridad dignas de un jugador con varios años en Primera. Fuerte, tiempista, va bien de arriba y ha metido algunos pases filtrados brillantes. Muy interesante!» -En esos términos, el elogio no faltó para el salteño MATEO CABALLERO, quien defiende a Defensor Sporting. La buena nueva que es el zaguero fue elegido EL JUGADOR REVELACIÓN de la segunda fecha. La coincidencia parece estar planteada, mientras la duda se va despejando. Mateo no tiene techo y la proyección se vuelve inocultable. Hay que tener en cuenta la edad, la altura y las condiciones que acompasan este presente. ¿A uno de los dos equipos grandes o al exterior?

¿Cuánto más tiempo en Defensor Sporting?

Se trata del segundo zaguero juvenil salteño que va alcanzando prominencia. El primero, Valentín Gauthier, actualmente en el fútbol de México, después de iniciarse en Ferro Carril de la Liga Salteña, hasta ese paso clave en Juventud de Las Piedras, vidriera vital en su trayectoria. El club pedrense lo ha sido.

