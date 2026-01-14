Reducen la circulación en Ruta 31 por trabajos de bacheo en Salto

La circulación por la Ruta 31, en el departamento de Salto, se encuentra reducida a media calzada en un tramo comprendido entre los kilómetros 56 y 64, a la altura de Colonia Itapebí, debido a trabajos de mantenimiento vial.

Según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a través de un comunicado oficial, las tareas corresponden a trabajos de bacheo y se extenderán hasta el 16 de enero, por lo que durante ese período se mantendrán las restricciones en la circulación.

Desde la cartera se exhorta a los usuarios de la ruta a circular con precaución, respetar la señalización instalada en la zona y cumplir con la velocidad máxima establecida, con el objetivo de evitar siniestros y facilitar el normal desarrollo de las obras.

El aviso fue emitido desde Montevideo el 13 de enero de 2025, y forma parte de las intervenciones habituales de mantenimiento que el MTOP realiza en rutas nacionales para mejorar la seguridad y el estado de la infraestructura vial.

