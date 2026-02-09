20.1 C
Salto
lunes, febrero 9, 2026
Columnas De Opinión
Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti
Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti
Abogado y docente uruguayo especializado en derecho informático, nacido en Fray Bentos en 1978. Egresado de la Universidad de la República, es expresidente de la Asociación de Abogados de Salto, autor de publicaciones nacionales e internacionales sobre derecho informático, y miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. También está involucrado en actividades sociales y voluntariado, habiendo sido miembro directivo de los Clubes de Leones de Salto, y es un activo defensor de derechos a través de su práctica legal.

Recuerdo a Gonzalo Leal

2
Tiempo de lectura: 1 min.

Gonzalo Leal fue de esas personas que dejan huella sin proponérselo. Padre, médico, amigo, político y, por sobre todo, un soñador incansable. Un hombre que eligió siempre ir un poco más allá, incluso cuando el agua estaba fría o el horizonte parecía lejano. Se fue nadando, fiel a su manera de vivir: con coraje, convicción y libertad.

Para Salto, el Dr. Gonzalo Leal representó mucho más que un profesional de la salud. Fue compromiso silencioso, vocación auténtica y cercanía humana. De esos médicos que miran a los ojos, que escuchan y que entienden que curar también es acompañar. Su paso dejó enseñanza, ejemplo y una forma de ejercer la profesión con ética y profunda sensibilidad social.

También dejó una marca clara en la vida política de Salto y del Partido Colorado, donde impulsó y llevó en alto el Movimiento Naranja, con participación activa, ideas claras y una visión moderna, humanista y comprometida. Gonzalo entendía la política como una herramienta de servicio, no de privilegio, siempre con la gente en el centro y sin estridencias.

Esa misma mirada social la volcó con hechos desde el Club de Leones, promoviendo acciones solidarias, tendiendo puentes y generando compromiso comunitario. Su actitud solidaria no fue discurso: fue práctica cotidiana, presencia y acción.

Hoy una familia y muchos amigos lo seguimos recordando, pero también lo recuerda Salto, porque personas como el Chino no se van del todo. Quedan en los gestos, en la memoria colectiva y en esa capacidad de soñar y animarse, que tanta falta hace.
Grande, Chino. Gracias Amigo!!!

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/a71d
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal