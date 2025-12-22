Reconocimiento a jinetes salteños que representarán a Salto en el Festival de Diamante

- espacio publicitario -

El intendente de Salto, Carlos Albisu, encabezó este lunes un reconocimiento a los jinetes salteños que representarán al departamento en el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, una de las máximas expresiones de la tradición gaucha en la región.

El festival, que combina la destreza de jinetes y tropillas con una destacada grilla artística folclórica, tendrá como representantes de Salto a Aparicio Aranguren, oriundo de Paso del Parque del Daymán, quien competirá en la categoría basto abierto argentino, y a Martín Lalindres, de pueblo Cayetano, que participará en la exigente categoría clinas.

La delegación salteña se completa con Ezequiel Bordenave, de Rincón de Valentín, quien si bien no podrá competir en esta edición debido a una fractura, recibió igualmente el reconocimiento por su trayectoria y compromiso sostenido con la disciplina.

La 54.ª edición del festival se desarrollará del 8 al 12 de enero de 2026 en la ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos, y reunirá a jinetes de distintos puntos del país y del exterior, reafirmando su condición de referencia indiscutida de la jineteada y la cultura folclórica.

Desde el Gobierno de Salto se subrayó el orgullo que representa para el departamento contar con deportistas que mantienen vivas las tradiciones y llevan el nombre de Salto a escenarios de proyección internacional, ratificando el respaldo institucional a las expresiones culturales y al deporte tradicional.

