Reconforman la Coordinadora de Género con convocatoria abierta

Organizaciones sociales, instituciones y ciudadanía fueron convocadas a reconformar la Coordinadora de Género en Salto, con una mirada actual y participación abierta.

Convocan a reconformar la Coordinadora de Género con una nueva perspectiva

Con el objetivo de actualizar y fortalecer un espacio histórico de articulación social, se lanzó una convocatoria abierta para reconformar la Coordinadora de Género, promoviendo una nueva etapa adaptada a la realidad social y política actual. La propuesta está dirigida a organizaciones sociales, colectivos, instituciones públicas y privadas, partidos políticos y ciudadanía interesada en construir una agenda común en materia de género.

El comunicador Ramiro Ferreira explicó que la iniciativa surgió tras un intercambio con Adriana Miraballes, donde analizaron el rol que tuvo en el pasado la Coordinadora y la necesidad de generar nuevamente un ámbito de encuentro.

- espacio publicitario -

“Pensamos qué buena idea sería realizar una nueva convocatoria, adaptada a la realidad actual. No se trata de traer exactamente lo que era, porque hoy existen otros actores y otro contexto social y político, pero sí de nuclear en un mismo espacio a la sociedad civil, a los actores políticos, a la militancia y a todas las organizaciones que deseen participar”, expresó Ferreira.

Un espacio que busca volver a articular

Ferreira recordó que la Coordinadora de Género representó en su momento un hito por su carácter abierto, integrando a todos los partidos políticos, organizaciones sociales y sindicatos, lo que permitió impulsar instancias de intercambio y articulación, especialmente en torno a temas sensibles vinculados a la violencia hacia las mujeres.

En ese marco, señaló la preocupación por situaciones recientes que conmovieron a la sociedad, como los casos de violencia vicaria registrados el año pasado. “Son temas muy importantes que nos interpelan a todos. Como trabajador de la cultura y de los medios, se me pidió una mano para convocar y dije que sí. Incluso pienso participar y colaborar en lo que sea necesario”, afirmó.

Una convocatoria amplia y abierta

Adriana Miraballes, por su parte, sostuvo que resulta fundamental retomar el trabajo conjunto entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil, contemplando los cambios sociales registrados en los últimos años.

“Es necesario reconformar la Coordinadora con los cambios que correspondan, porque la realidad ha evolucionado —o involucionado, según cómo se mire—, y las temáticas que aborda la coordinación siguen siendo urgentes”, señaló. Añadió que el trabajo articulado permitirá sumar miradas, generar actividades y buscar soluciones colectivas frente a problemáticas que aún no encuentran respuestas suficientes.

La convocatoria también incluye a empresas privadas interesadas en involucrarse y aportar desde su ámbito, entendiendo que la construcción de políticas y acciones en materia de género requiere del compromiso de múltiples sectores.

Fecha y lugar de la reunión

La convocatoria es abierta al público y las organizaciones pueden participar tanto como colectivos como a título individual.

La reunión para la reconformación de la Coordinadora de Género se realizará el martes 3, a las 14:00 horas, en la Oficina de Género, ubicada en Zorrilla 93.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/m2t5