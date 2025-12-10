Recolección de restos de podas este jueves en Arenitas Blancas y Villa Maguey

El Gobierno de Salto informó que este jueves 11 de diciembre se llevará adelante una nueva instancia de recolección de restos de podas en dos zonas de la ciudad: Arenitas Blancas y Villa Maguey. La jornada forma parte del cronograma mensual que impulsa el Área de Espacios Verdes, que cada segundo jueves del mes destina cuadrillas y maquinaria específica para este servicio.
De acuerdo con lo comunicado, los equipos municipales recorrerán ambos barrios para retirar los residuos vegetales acumulados. Como es habitual, se solicita a los vecinos disponer los restos con anticipación, procurando que estén ordenados y accesibles desde la vía pública, lo que facilita la tarea de levantamiento y agiliza el trabajo de las cuadrillas.
La recolección de podas se enmarca en las acciones permanentes de mantenimiento urbano que la comuna desarrolla en distintos puntos del departamento, buscando no solo mejorar el aspecto de los espacios compartidos, sino también evitar obstrucciones en desagües, cordones y pasos peatonales.