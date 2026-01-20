28.6 C
Recolección de podas y chatarra: miércoles en Daymán

La recolección de podas y chatarra en Termas del Daymán se realiza todos los miércoles. Vecinos deben disponer los residuos con anticipación.

La Coordinación de Gestión Urbana del Gobierno de Salto informa a los vecinos de Termas del Daymán que la recolección de podas y chatarra se realiza todos los días miércoles del mes.

Se solicita a la población disponer los residuos correspondientes en la vía pública con antelación suficiente, respetando los días establecidos, a fin de facilitar las tareas del personal y mantener la zona en adecuadas condiciones de limpieza y orden.

Desde la Coordinación de Gestión Urbana se agradece la colaboración de los vecinos y se recuerda la importancia de cumplir con el cronograma para un mejor funcionamiento del servicio.

