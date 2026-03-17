Recobrar la memoria y el gol extraviado; entenderlo: para Salto nada está perdido

La caída en Pan de Azúcar no es el fin del camino, sino un llamado a la introspección para una selección que venía acostumbrada al dulce sabor de la victoria. El 1 a 0 frente a Zona Oeste por la ida de los Cuartos de Final del Torneo del Interior marca la primera derrota de Salto en el certamen, dejando una sensación de alerta pero también la certeza de que la llave permanece abierta.

El dato es contundente y no admite distracciones: Salto acumula tres partidos completos sin que sus delanteros logren mandar la pelota a la red. Esta sequía ofensiva se ha transformado en el principal eje de preocupación para el cuerpo técnico. Si bien la estructura defensiva ha sostenido al equipo en tramos críticos, la falta de resolución en los últimos metros comienza a pesar en el balance general.



UNA LUZ EN EL FUTURO INMEDIATO

En medio de este panorama, surge una noticia que ilumina el horizonte «naranjero»: la posible vuelta de Nicolás Arbiza. Tras su ausencia por lesión, el retorno de un jugador con su inventiva y capacidad de lectura de juego se perfila como la pieza necesaria para romper el cerrojo rival. Su presencia no solo suma peso individual, sino que libera de presión al resto del bloque de ataque.

La cita está marcada para el próximo sábado a las 19:00 horas. El Estadio Ernesto Dickinson volverá a ser el búnker donde Salto deba «recobrar la memoria». Jugar en casa implica recuperar la fluidez asociativa y la intensidad que caracterizaron las etapas anteriores del torneo.



EL PLAN RONY

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El trabajo semanal, que inicia hoy martes, será fundamental. El DT se encuentra en una etapa de evaluación minuciosa, analizando no solo los rendimientos individuales del último cruce, sino proyectando las variantes tácticas que permitan vulnerar a un equipo de Zona Oeste que seguramente llegará con un planteo conservador para defender su mínima ventaja. En el juego de ida, el DT se manejó con un 4-1-3-2. La interrogante va golpeando la puerta: lo modifica o lo conserva. Es de las cuestiones básicas a esclarecer. Nada está perdido. La diferencia es mínima y la ilusión «naranjera» vive intacta. La clave residirá en transformar esa «limitación ofensiva» en una vocación de ataque renovada, apoyada en el empuje de la gente y en la necesidad imperiosa de volver a ser el equipo dominante que dictaba el ritmo de los encuentros. Si sostuvo un invicto de ocho partidos, no es precisamente razón de lo casual.

¡Volviendo Arbiza para romper el aislamiento!

El retorno de Nicolás Arbiza no es solo una variante de nombres; es, fundamentalmente, la recuperación de una llave para un cerrojo que se ha vuelto pesado. Tras 270 minutos de sequía, la pizarra de Rony Costa encuentra en el delantero el oxígeno necesario para transformar la posesión en daño real.

Uno de los problemas detectados en las últimas presentaciones ha sido la desconexión entre la zona de volantes y los delanteros de punta. No por nada en los tres últimos partidos, solo un gol.

Arbiza opera en la «zona de gestación». Su capacidad para recibir entre líneas obliga a los defensores rivales a romper su esquema para salir a marcarlo, generando los espacios (los famosos «pasillos») que los delanteros centros no han tenido.

Con Nico en cancha, el punta ya no tiene que bajar a pelear pelotas divididas a 40 metros del arco; puede fijarse en el área, sabiendo que el pase filtrado va a llegar.

Salto ha pecado de cierta ansiedad en los últimos metros. Arbiza aporta esa pausa necesaria para elegir la mejor opción, ralentizando el juego cuando el equipo está apurado o acelerando con un toque de primera cuando la defensa contraria intenta acomodarse. En partidos cerrados de Cuartos de Final, donde el rival suele abroquelarse, la pelota detenida es medio gol. Lo de Agustín Custodio a Paysandú en la noche del 1 a 0 para ser Salto Campeón del Litoral Norte, es cosa concreta, La pegada de Arbiza es un arma que Salto extrañó. Ya sea en centros frontales, córners o tiros libres directos, su pie derecho ofrece una alternativa de gol inmediata que no depende de la elaboración colectiva.

Es probable que Rony Costa lo utilice como el vértice superior de un rombo en la mitad de la cancha o como un «mediapunta» suelto detrás de los dos delanteros. Su misión será clara: ser el puente. Si Arbiza logra conectar con el circuito de juego desde el inicio, la probabilidad de quebrar esos 270 minutos de silencio aumenta exponencialmente.

El agua de la ambición

Ese objeto no es simplemente una entrada de cartulina o un carné de socio desgastado por los años; es el amuleto que guarda el calor de mil batallas. El sábado, cuando el sol comience a caer sobre el Estadio Ernesto Dickinson, ese pequeño tesoro en el bolsillo del hincha dejará de ser materia para convertirse en fe.

Si la delantera hoy atraviesa ese desierto de 270 minutos de silencio, el hincha es quien lleva el agua de la ambición. El sábado a las 19:00, el Dickinson dejará de ser cemento frío para ser un corazón latiendo al unísono.

– El reencuentro: No es solo buscar un gol; es buscar la esencia.

– La mística: Es creer que, bajo las luces del estadio, la historia tiene un lugar reservado para los que persisten.

Nada está perdido mientras haya un hincha apretando ese objeto contra el pecho, susurrando que la memoria siempre vuelve a casa. Porque Salto es, ante todo, una voluntad que se niega a doblarse ante la adversidad de un resultado pasajero.

En la edición pasada del Campeonato del Interior, Salto llegó a las semifinales y fue eliminado por Lavalleja. Ahora las cartas sobre la mesa, mientras el ganador de Río Negro y Paysandú es el que espera.

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