Reclamos de Ceibal. Los antecedentes con destino a la Comisión de Reglamento. Arsenal pateó el tablero: en Torneo Salteño ser local en el Vispo Mari

Venía más o menos mansa la noche, hasta que ingresó la nota del Atlético Arsenal. Para que esa misma nota sea derivada a la Organización del Fútbol del Interior, que podría estar avalando o no, que Arsenal pueda jugar de local en el Campeonato Salteño, durante la disputa de la edición 2026. La verdad es una: se alzaron voces de rechazo y de duda. Pero se acordó que el punto sea derivado a cada Comisión Directiva, si se consiente la posibilidad. Válido decir: si desde los clubes se entiende que suma a la Liga Salteña disponer de una cancha más. Hubo delegados que plantearon abiertas interrogantes y más de un rechazo. Saber en tanto si sólo Arsenal podría usufructuar el Vispo Mari o los equipos que fueran de la Liga Salteña. Ocurre que igualmente se plantea un interrogante: si el escenario agrario estará al margen o no de la jurisdicción de la Liga Salteña. Se enfatizó en el caso de la cancha de Gladiador, más lejana geográficamente que el Parque Juan José Vispo Mari. En sala el presidente de Arsenal, Juan José Guarino, quien naturalmente defendió la opción. Por lo demás es la primera vez que un club de la Liga Salteña en la historia, plantea la chance de jugar de local en el Vispo Mari. La pelota claramente pasó a cancha de los clubes.

«ES NOBLE RECONOCER EL ERROR»

Cuando se levantó el Cuarto Intermedio del Consejo Superior, hubo mutuo pedido de disculpas del presidente de la Liga y del delegado de Ceibal, por el entredicho de días atrás. El delegado de Salto Uruguay, Daniel Schiavi, remarcó que «es noble reconocer el error que fuese». A su vez, el delegado de Ferro Carril, Gonzalo Rodríguez Galvalisi, solicitó un voto de confianza para el Cuerpo de Neutrales de la Liga Salteña de Fútbol. El delegado de Ceibal, Diego Fagúndez subrayó que «no le falté el respeto a nadie» y cuestionó en alguna medida que una nota emanada desde la Liga calificando lo sucedido, no incluyera ninguna firma. «En el caso de la de Ceibal, sí tenía la firma del presidente y del secretario». Pero la verdad fue una: parecieron saldarse las diferencias

EL DESTINO DE COMISIÓN DE REGLAMENTO

Finalmente se resolvió lo que pretendían los neutrales, a la luz del planteo de Ceibal, que se evaluara sobre si lo actuado por los tribunales a la hora de sanciones se encuadran en aspectos reglamentarios o no. Desde Ceibal no se elaboró ningún memorándum sobre lo actuado por los Tribunales, que iría a ser sometido a consideración de los clubes. De lo que no hay dudas: se acortan los caminos y será Comisión de Reglamento quien asesore en esta dirección. El delegado de Nacional, Dr Enzo Gastón Paique, subrayó lo relativo al Tribunal de Penas, cuyos pronunciamientos en materia de sanciones son inapelables e incomentables. Hay que recordar que el Tribunal Arbitral anuló la sanción de 10 partidos aplicada a Junior Rodríguez de Universitario.

La Sub 14 se está quedando sin equipos; también desertó Libertad

El presidente del Consejo Único Juvenil, Miguel Rognoni, no menos que reveló la preocupación. atento a la nota presentada por Libertad Fútbol Club, que también pasa a estar imposibilitado de participar en el Campeonato Salteño de la categoría Sub 14. Al día de hoy, son solamente once equipos los que se sumarán a la competencia. Ya otros clubes transmitieron en su momento la misma resolución que Libertad.

EL LLAMADO A LOS JUECES

En las próximas horas desde la Liga Salteña de Fútbol, se librará el comunicado informativo, habilitando el período de inscripción de jueces y las condiciones que deben regir. A su vez el Colegio de Jueces será designado una vez que se desarrolle la Asamblea Anual Ordinaria de la Liga Salteña de Fútbol. La Asamblea tendrá lugar el jueves 5 de marzo a las 20 horas, de acuerdo a lo que se definiera ayer a la noche en el Consejo Superior.

Definitivo: niños entre 6 y 12 años pagarán en la revancha del clásico

Lunes a la noche. Sesión del Consejo Superior. Última de este período, antes del desarrollo de la Asamblea Anual Ordinaria. El presidente de la Liga ahondó en lo anunciado por EL PUEBLO, en cuanto a que los niños entre 6 y 12 años pagarán una entrada en el juego desquite de las finales entre Salto y Paysandú, definiendo el Campeonato del Litoral Norte. Restará saber la suma que deberán abonar. De lo que se trata es de tener en claro que capacidad locativa tiene el Parque Dickinson. A su vez, todos quienes dispongan de carnet de libre acceso lo deberán canjear en la Liga por una entrada en cada caso. De última se procedió a designar la selección Sub 16 de Salto, que participará en el Campeonato del Interior. La Dirección Técnica será de Robert Perdomo.

