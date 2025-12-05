Reabre Empalme KM 525 con un nuevo modelo de gestión comunitaria

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto anunció la reapertura del emprendimiento Empalme KM 525, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3, cerca de los accesos a Palomas, Saucedo y Villa Constitución. El proyecto, que en su origen había surgido como una iniciativa de agroturismo apoyada por la Intendencia, el Centro Comercial e Industrial de Salto y la OPP, retoma sus actividades después de haber cerrado por falta de participantes.

Según informó el Gobierno de Salto en una comunicación oficial, esta reapertura se concretará bajo un modelo completamente renovado.

En esta nueva etapa, el empalme vuelve a ponerse en marcha gracias a una alianza entre el Gobierno departamental, el Municipio de Villa Constitución y un grupo de emprendedoras y artesanas locales, quienes asumirán la gestión del espacio.

El director de Descentralización, Daniel Galliazzi, explicó que “ahora lo estamos reabriendo con otra forma: un grupo de emprendedores y artesanas lo va a reactivar con el apoyo del Gobierno de Salto y del Municipio de Villa Constitución”.

Tras una reunión con el alcalde Luis Enrique Valerio, Galliazzi puntualizó que se definió “un nuevo compromiso con cuatro emprendedoras que serán las encargadas de abrir nuevamente el espacio”.

En las últimas horas, las autoridades entregaron la llave y las instalaciones al nuevo grupo gestor. “Ellas van a trabajar allí; el Municipio se encargará del suministro de agua y del mantenimiento de los espacios verdes, mientras que la Intendencia cubrirá el servicio eléctrico y brindará apoyo desde Bromatología en todo lo referente a la manipulación de alimentos”, señaló el jerarca.

La propuesta, que reabre con un fuerte enfoque comunitario y productivo, tendrá como eje la venta de productos locales, priorizando aquellos elaborados en Constitución, Belén y Palomas. Con esta iniciativa, el Gobierno de Salto reafirma su apuesta por la descentralización, el desarrollo rural y el impulso a los emprendimientos que consolidan la economía local.

