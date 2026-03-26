Reabre el Hotel Raíces del Arapey y Salto apuesta al turismo como motor económico

La reapertura del Hotel Raíces del Arapey marca un nuevo impulso al turismo en Salto y proyecta crecimiento económico con inversión público-privada.

Foto: Martin Cabrera / Prensa LA24

Una reapertura con valor simbólico y estratégico

La reapertura del Hotel Raíces del Arapey, ubicado en las Termas del Arapey, representa mucho más que la recuperación de un edificio histórico para el departamento de Salto. Se trata de un hito que conjuga memoria, inversión y proyección, en un contexto donde el turismo aparece como una de las principales apuestas para el desarrollo económico local.

Durante la inauguración, el intendente de Salto, Carlos Albisu, destacó el valor simbólico del emprendimiento al referirse al complejo como “esa joyita del Norte que empieza a aparecer nuevamente”. En su discurso, remarcó que la puesta en funcionamiento del hotel no es un hecho aislado, sino el inicio de una “sinergia positiva” que impactará en toda la cadena turística.

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Según expresó, la reapertura generará movimiento no solo en el propio establecimiento, sino también en restaurantes, comercios y servicios vinculados, con la consecuente generación de empleo directo e indirecto. “Es lo que necesitamos: hacerlo fluir”, sostuvo, marcando la importancia de dinamizar la economía regional a partir del turismo.

Continuidad histórica y visión de desarrollo

El jefe comunal trazó además una línea de continuidad histórica en el desarrollo turístico de Arapey, recordando que el proceso comenzó hace más de dos décadas con la instalación del primer hotel cinco estrellas en la zona, seguido por nuevos emprendimientos que consolidaron el perfil del destino.

En ese sentido, subrayó el rol de distintos actores políticos y privados que, a lo largo del tiempo, apostaron por el crecimiento del sector. También enfatizó la necesidad de que los gobernantes “enamoren” a los inversores, generando condiciones que incentiven nuevas iniciativas.

Albisu defendió además la idea de transformar las limitaciones geográficas en oportunidades. “El estar lejos de la capital no es una desventaja”, afirmó, al tiempo que reivindicó la autonomía del departamento para impulsar su propio desarrollo a través del esfuerzo y la iniciativa local.

De la paralización a la recuperación

En entrevista posterior, el intendente profundizó sobre el significado de esta reapertura, recordando que el hotel permaneció cerrado durante seis años, desde el inicio de la pandemia. La fecha de reinauguración, señaló, tiene un carácter simbólico al coincidir con el aniversario de aquel cierre.

“Quienes lo conocimos, quienes lo vimos en ruinas y quienes lo vemos hoy, entendemos que este es el camino”, expresó. Para las autoridades, la recuperación del hotel constituye una señal clara de que es posible revertir procesos de deterioro mediante políticas sostenidas y articulación con el sector privado.

Asimismo, reconoció que el complejo había experimentado un período de declive, situación que calificó como conocida por toda la comunidad. La reapertura, en este sentido, busca revertir esa tendencia y reposicionar a Arapey como un destino competitivo.

Política de Estado y articulación público-privada

Uno de los aspectos más destacados por Albisu fue el carácter transversal del proyecto, que definió como una verdadera política de Estado. Según explicó, la iniciativa se originó en la administración anterior y contó con el respaldo casi unánime de la Junta Departamental.

En ese proceso participaron representantes de distintos partidos políticos, lo que, a su entender, envía una señal clara sobre la dirección que debe tomar el desarrollo del departamento. “Si queremos poner en valor nuestro territorio, este es el camino”, sostuvo.

El intendente también fue enfático en señalar las limitaciones presupuestarias del gobierno departamental para encarar inversiones de gran escala, lo que refuerza la necesidad de recurrir a capitales privados. En este caso, la articulación permitió concretar una obra que de otro modo habría resultado inviable.

Un destino en expansión

Más allá del hotel, Albisu adelantó que Arapey continuará desarrollándose mediante nuevas iniciativas. Actualmente, la Intendencia trabaja en la valorización de otros espacios dentro del complejo termal, con el objetivo de ampliar la oferta y atraer a distintos segmentos de público.

La estrategia apunta a consolidar un destino diverso, capaz de ofrecer alternativas para todos los perfiles de visitantes. Desde camping y bungalows hasta hoteles de alta categoría, la propuesta busca abarcar distintos niveles de gasto y preferencias.

En paralelo, mencionó el crecimiento de otras zonas turísticas del departamento, como Daymán, donde se proyectan nuevos desarrollos que complementarán la oferta existente. En particular, destacó la llegada de inversiones privadas que impulsarán un modelo distinto, pero integrado al conjunto de atractivos de la región.

Impacto regional y perfil del visitante

El intendente también se refirió al perfil actual del turismo en la zona, señalando que entre el 70% y el 75% de los visitantes provienen de Argentina y Brasil, mientras que el resto corresponde a turistas uruguayos. Este dato, subrayó, evidencia la relevancia del mercado regional para el sostenimiento de la actividad.

Durante los últimos días, afirmó, los niveles de ocupación hotelera se ubicaron en torno a esos porcentajes, lo que refleja una demanda sostenida y una recuperación progresiva del sector.

Para las autoridades, el desafío consiste en consolidar esa tendencia, diversificar los mercados y mejorar la infraestructura y los servicios para sostener el crecimiento en el tiempo.

Turismo como respuesta a la coyuntura

En un contexto nacional marcado por el cierre de empresas e industrias, Albisu contrastó la realidad de Salto, donde —según indicó— se registran aperturas y ampliaciones de negocios vinculados al turismo.

“Vamos por otra senda”, afirmó, al destacar que el departamento está generando oportunidades en un escenario complejo. La apuesta al turismo, en este sentido, aparece como una estrategia para contrarrestar la desaceleración económica y generar empleo.

La reapertura del Hotel Raíces del Arapey se inscribe dentro de esa lógica, como un ejemplo concreto de cómo la inversión y la planificación pueden traducirse en dinamismo económico.

Una señal hacia el futuro

La recuperación del histórico hotel no solo implica la puesta en valor de un edificio, sino también la reafirmación de una estrategia de desarrollo basada en el turismo y la cooperación entre sectores.

Para el intendente, el mensaje es claro: el crecimiento de Salto depende de la capacidad de generar confianza, atraer inversiones y trabajar de forma conjunta. La reapertura del Raíces del Arapey, en este marco, se presenta como un punto de partida para una nueva etapa.

Con una oferta en expansión, un flujo turístico sostenido y nuevos proyectos en camino, Arapey busca consolidarse nuevamente como uno de los principales polos turísticos del norte del país, reafirmando su condición de “joya” y proyectándose hacia el futuro.

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