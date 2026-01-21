29.1 C
Salto
miércoles, enero 21, 2026
Luto - Listón negro

RAÚL RODRÍGUEZ (Q.E.P.D.)

Integrantes de Veterinaria Bortagaray participan con mucho pesar el fallecimiento del padre de su compañero Manuel y le hacen llegar un abrazo solidario a su familia.

