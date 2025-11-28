Rapiña, daños, hurtos y varios siniestros en Salto

Salto, 27 de Noviembre de 2025

1. DETENIDA POR DAÑOS

A la hora 10:05, personal policial concurrió al nosocomio local para averiguaciones sobre una mujer de 25 años que había sido trasladada en ambulancia al Hospital Regional Salto tras ser encontrada inconsciente en la vía pública. Según personal de salud, la mujer reaccionó de forma agresiva, amenazó al personal médico y de seguridad, y dañó un vidrio de 1,50 x 1,30 metros.

Fue detenida en el lugar. Policía Científica trabajó en la escena. Se continúa con las actuaciones.

2. HURTO EN OBRA EN CONSTRUCCIÓN

A la hora 08:45, personal policial concurrió a una obra en construcción en calle Chile al 1600 por un hurto. El usuario informó, mediante aviso del constructor, que se constató daño en una ventana y el hurto de:

16 metros de cable

un alargue de 25 metros

una lámpara portátil

un taladro

un correaje verde

un par de zapatos

un par de alpargatas

Se trabaja en la investigación.

3. OPERATIVO EN RUTA 3 – CONTROL Y FISCALIZACIÓN

En el marco de los Operativos Conjuntos Salto–Artigas, se realizó control en Ruta 3 km 565. Se inspeccionaron 15 vehículos y 19 personas, sin aplicación de multas.

Salto, 28 de Noviembre de 2025

1. RAPIÑA A COMERCIO EN BARRIO ARTIGAS

A la hora 20:50 del día de ayer, personal policial concurrió por una rapiña. La empleada relató que tenía la caja registradora abierta cuando ingresó un hombre armado —aparentemente con una pistola— y le sustrajo aproximadamente $3.000.

Un testigo intentó interceptarlo, pero el autor le exhibió el arma. El delincuente y un cómplice huyeron en una moto tipo GS oscura sin patente, hacia el sur por calle Andresito. Se trabaja.

2. SINIESTRO DE TRÁNSITO

A la hora 21:00, en Intendente Orestes Lanza y Treinta y Tres Orientales, un joven de 22 años que circulaba en una moto Zanella colisionó contra una motocicleta Yumbo GS 12 estacionada. Diagnóstico: “politraumatizado leve con erosión en pierna derecha”; trasladado al HRS.

3. HURTO DE GARRAFA – ABANDONO DEL OBJETO

A la hora 02:30, en Teófilo Córdoba al 900, una usuaria denunció el hurto de una garrafa de 13 kg. Cámaras ministeriales en Av. Enrique Amorim y Teófilo Córdoba registraron a un hombre llevando una garrafa.

Al notar la presencia policial, el masculino huyó abandonando el objeto. Se trabaja.

4. DAÑOS EN COMERCIO

A la hora 02:10, en Av. Feliciano Viera y 6 de Abril, el propietario constató daños en una puerta de blindex provocados aparentemente con una piedra. No se registró ingreso al interior. Policía Científica realizó relevamiento. Se trabaja.

5. SINIESTRO DE TRÁNSITO – DOS FEMENINAS LESIONADAS

A la hora 03:00, en Av. Manuel Patulé y Colón, dos mujeres de 19 y 22 años cayeron del birrodado en el que circulaban al perder el dominio. Diagnósticos:

19 años: politraumatismos leves

politraumatismos leves 22 años: politraumatismos moderados

Ambas trasladadas al HRS. Se trabaja.

6. HURTO EN CASA DE FAMILIA

A la hora 04:20, en República Italiana al 1700, moradores constataron daños en portón y puerta lateral levantada. Hurtaron:

Una garrafa de 3 kg

Un televisor Smart Life de 32»

Se trabaja.

7. CONDENADO (AMPLIACIÓN COM. 556/25 – HERIDO DE ARMA DE FUEGO)

Culminadas las actuaciones en Juzgado de Octavo Turno, se dispuso:

K.E.P.T. queda formalizado por un delito de lesiones personales agravadas en concurrencia fuera de la reiteración con porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos.

Medidas cautelares por 180 días:

Arresto domiciliario total monitoreado por Seccional correspondiente

Fijar domicilio y no modificarlo sin aviso al tribunal

