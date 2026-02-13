RAP Salto refuerza salud mental

RAP Salto prioriza salud mental, mejora en policlínicas y seguimiento en interrupción voluntaria del embarazo

La Red de Atención Primaria (RAP) de Salto inició el año con planificación enfocada en mejorar la atención en policlínicas urbanas y rurales, fortalecer la salud mental, optimizar el seguimiento en interrupción voluntaria del embarazo y avanzar en infraestructura.

También recibió la visita de la Embajada de Japón para evaluar donaciones en Constitución.

En entrevista con EL PUEBLO el Dr. Roberto Varela, director de la Red de Atención Primaria (RAP) de Salto, explicó los principales lineamientos de trabajo para este año, con foco en la mejora de la atención, la salud mental y el fortalecimiento de las policlínicas.

“Comenzamos el año con la planificación y con el diálogo permanente con los trabajadores y funcionarios tratando de ver necesidades y mejoras de cara a este año que arranca, con el fin de brindar la mejor atención posible a los usuarios de la red”, señaló.

Varela remarcó que el objetivo central es «que todos los usuarios que se arrimen a las policlínicas, tanto en la ciudad como en el área rural, se puedan atender en tiempo y forma, con la menor demora posible”.

Mejora de agendas, vacunatorios y edificios

El director indicó que se está trabajando simultáneamente en varios frentes.

“Se viene trabajando en las agendas de los técnicos, en las prestaciones, en ampliar los puestos de vacunación y también en lograr mejoras edilicias que esperamos concretar con el nuevo presupuesto”.

En ese sentido, agregó: “Venimos con todos esos frentes a la vez y tratando de trabajar mucho con la Región Norte de ASSE”.

Varela detalló que junto a la Región Norte se definieron tres temas prioritarios: la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el abordaje del abuso sexual infantil y los intentos de autoeliminación.

“Esos dos últimos temas se enmarcan dentro del gran tema salud mental, con el que se viene trabajando ahora con el equipo de lo que se conoce en Salto como el Patronato que pasó a la RAP”, explicó.

Además, señaló que deberán coordinar acciones con la nueva referente nacional en salud mental. “Ahora hay una nueva coordinación desde el Ministerio de Salud Pública, a cargo de la psicóloga Valeria Peiró, con la cual vamos a tener que coordinar”.

Preocupación por el ausentismo en el IV4

En materia de interrupción voluntaria del embarazo, el director reconoció que uno de los principales desafíos es mejorar el seguimiento posterior.

“Estamos tratando de ver cómo mejorar los procesos de atención a las mujeres, que sea lo más humana posible en tiempo y forma, sobre todo en los seguimientos”, indicó.

El punto crítico es la instancia conocida como IV4, la cuarta consulta posterior al procedimiento. “Tenemos un gran ausentismo porque las mujeres, una vez que interrumpen, en su mayoría no vuelven a planificar su método anticonceptivo definitivo. Y esa consulta es clave para evitar un nuevo IVE”, afirmó.

Por eso, explicó que se están revisando los procesos internos. “Estamos mejorando los mecanismos para captar a la mayoría de esas mujeres y que puedan planificar junto al equipo técnico con qué método se van a cuidar”.

Visita de la Embajada de Japón a Constitución

En los últimos días, la RAP recibió la visita de un integrante de la Embajada de Japón en el marco de una evaluación de donaciones realizadas anteriormente.

“En la Policlínica de Constitución se hicieron mejoras edilicias y se donó un ecógrafo. Ellos tienen la obligación de chequear que todo lo que donaron esté funcionando”, explicó Varela.

“Estuvieron viendo que la policlínica cuenta con las reformas proyectadas y que el ecógrafo está en funcionamiento, realizando ecografías, sobre todo a embarazadas. Se fueron muy conformes”, manifestó.

Situación en la zona rural

En cuanto al interior del departamento, Varela aclaró que no hay faltante de médicos.

«Se mantienen todas las giras y todos los profesionales que hacen su atención, eso está igual que siempre”. Sí confirmó la renuncia de una enfermera en Pueblo Quintana.“Estamos buscando suplente, pero en la zona rural no es fácil”.

Además, destacó el trabajo conjunto con la Fundación Gastezi Martinicorena para el mantenimiento de policlínicas rurales. “La fundación aporta materiales y nosotros la mano de obra, y eso ha mejorado bastante la infraestructura”.

Salud mental y redes comunitarias

Consultado sobre la preocupación en municipios por las adicciones y los problemas de salud mental.

“Tenemos dos grupos, las personas que consultan y las que nunca lo hicieron. En el primer caso la salud tiene un rol fundamental en el seguimiento; en el segundo, las redes comunitarias son clave”,afirmó.

Resaltó que el Ministerio impulsa una fuerte apuesta a las “grupalidades” como herramienta de sostén. “Estos grupos son un sostén fundamental en lo que tiene que ver con la salud mental. Si no trabajamos en red, esto no va a mejorar”.

Mencionó experiencias locales como el grupo ODH en UBA 8, Más Vida en UBA 5 y el grupo de duelo del Patronato. “Estamos metiendo mucha cabeza y muchas horas”

Finalmente, el director de la RAP Salto dejó un mensaje a la población.

“La Red de Atención Primaria está muy preocupada en seguir mejorando los procesos de atención, que todas las personas se puedan atender en tiempo y forma, que se hagan los seguimientos necesarios. Estamos metiendo mucha cabeza y muchas horas del día a eso”.

Y concluyó señalando que “estamos a las órdenes para cualquier ciudadano que tenga una idea que pueda servir. La dirección de la RAP está abierta para intercambiar y seguir mejorando”.

