Quinta Avenida-33 quiere recomponer

La Asamblea Anual Ordinaria del viernes a la noche en la sede de Quinta Avenida-Treinta y Tres, marcó situaciones más que salientes, desde el momento que «muchos de los antes» retornaron a la escena del club, después de dos temporadas olvidables en el plano deportivo. En el 2024, Quinta-33 sólo obtuvo cuatro puntos y en el torneo 2025, la derrota sistemática: no ganó ningún punto. Días antes de la asamblea, se acentuó el diálogo con quienes son parte del afecto hacia Quinta y lo del viernes, una muestra a favor. Lo cierto es que se conformó una Comisión Directiva y que tendrá la presidencia de Néstor «Polilla» Echagüe, mientras que Edinson «Pallo» Echagüe en el escalón inmediato. El objetivo a dos puntas: recomponer todo lo relativo a la faz deportiva de la entidad fusionada, pero sin renegar de cuestiones que hacen a la actividad social de Quinta-33. Planes que no faltan y la celebración por ahora es una: el retorno de quienes vivieron tiempos que no se olvidan, sobre todo en la década de los 90. Como presidente honorario ahora, no otro que Jesús Noel «Pitufo» Alzugaray.

Han cambiado los tiempos: Paysandú llegó con solo dos prácticas

El paso del tiempo, no solo es capaz de generar evoluciones, también realidades intrincadas que son capaces de no faltar. Sábado a la tarde, el puente tendido de EL PUEBLO, con el Director Técnico de la selección de Paysandú en categoría de mayores, Carlos Fernando Cabillón. Desde el estratega de la «blanca» una confesión: «llegamos al debut del Campeonato, solamente con dos prácticas». Un aspecto a tener en cuenta: en esta nueva edición del Campeonato del Litoral Norte, un total de 14 jugadores debutantes. El recambio generacional es concreto en la selección de mayores. Con Paysandú teniendo la Dirección Técnica de Carlos Cabillón, Paysandú fue Campeón del Interior en el 2019. Ahora su vuelta al mando. Supo ser Campeón del Litoral en los años 80.

A manera de promoción: «Hoy juega la selección: si vas al Dickinson… no pagas la entrada»

Todo hace suponer que el tiempo de hoy domingo, se planteará sin lluvias. Por lo menos el pronóstico apunta en esa dirección. Hay que tener en cuenta el mejoramiento, para que Salto y Bella Unión puedan jugar amistosamente en esta tarde-noche de domingo, última muestra de los dos antes del estreno en sus respectivos torneos. Salto debutará el sábado próximo frente a Tacuarembó en condición de visitante, por la segunda fecha del Torneo de la Confederación del Litoral Norte. En tanto Bella Unión viene al Parque Juan José Vispo Mari para enfrentar a Liga Agraria. Para hoy está pactada la doble jornada. Desde la hora 18 en categoría Sub 18, mientras a las 20.15′ en mayores. Desde la Liga Salteña no falta el envión publicitario: «hoy juega la selección: si vas al Dickinson, no pagas la entrada». Para el apunte: libre y gratuita. Las ganas de ir: eso se necesita.

….y las copas que vendrán : Miguel Rognoni se prolongará como presidente del Consejo Único Juvenil

Mañana lunes, para desarrollarse la asamblea anual ordinaria a nivel del Consejo Único Juvenil, con un punto central: la elección de presidente y vice para el nuevo ejercicio.

A nivel de clubes, la conformidad con el nivel de conducción de Miguel Rognoni, es tan manifiesta como sostenida, razón por lo cual su prolongación en el mando se asociará a la lógica misma de los hechos.

En el Consejo Superior, el propio Miguel no dejó de plantear situaciones que se han originado en la pasada temporada, sobre todo por el poco creíble número de reclamos, de protestas, de denuncias. Para el presidente, es de los aspectos que se hace necesario corregir. No faltará este lunes la asamblea en el Fútbol Femenino, con la misma situación en puerta: votar la continuidad de Iris Rondán en la presidencia. En sesiones siguientes del CUJ y el Fútbol Femenino, la proyección básica: fechas de los torneos, sistema de disputa, etc. Para el apunte: este año se avalará a la categoría Sub 16, la que tendrá carácter experimental.

